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川普：不確定美國人民是否想奪哈格島 他們想要美軍回家

編譯茅毅／即時報導
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美國總統川普10日在白宮橢圓辦公室發言。（美聯社）
美國總統川普10日在白宮橢圓辦公室發言。（美聯社）

美國總統川普11日在自創社媒真實社群發文，揚言奪取伊朗哈格島（Kharg Island）。但他隨後就在接受美國福斯新聞訪問時說，自己不確定美國人民是否想發動奪島的重大軍事行動。

川普11日先在真實社群寫道，在不久的將來某時，「我們將奪取哈格島及伊朗其他石油基礎設施據點，並採取完全控制他們石油和天然氣市場的行動，就像我們（1月）對委內瑞拉所做的那樣，這對委、美都非常有利」。

然而，川普隨後就在接受福斯新聞訪問時改口說，儘管奪取哈格島一直是他的「首選」，但「我不知道美國（人民）是否有決心。我認為，他們想看到我們回家」。

川普還說，伊朗正渴望達成協議，他個人「現在就想達成協議，比3或4周前還想」。

哈格島位於波斯灣北部，為伊朗重要的石油出口碼頭，處理約9成的伊油出口。

1位五角大廈高官及2位川普政府官員11日對美國有線電視新聞網（CNN）則說，美軍試圖奪取哈格島的計畫已草擬幾個月，但考量到奪島作戰的風險太高而持續擱置，例如需動用大量地面部隊且可能導致嚴重傷亡。

有鑑於此，五角大廈與白宮一直視奪島為「最終」選項之一，即可能改變這場戰爭平衡的最後1招。

精華 FAQ

  • 他表示不久後將奪取哈格島及伊朗其他石油據點，並控制其石油和天然氣市場，還說這會像對委內瑞拉的行動一樣，對美國與委內瑞拉都非常有利。

  • 他說雖然奪取哈格島一直是自己的首選，但不確定美國人民是否有決心支持這種重大軍事行動，並認為多數人更希望美軍回家，不願再擴大衝突。

  • CNN引述官員指出，奪島計畫已草擬數月，但因需要大量地面部隊、可能造成嚴重傷亡，風險太高，因此被當作最後選項，暫時持續擱置。

川普 伊朗 委內瑞拉

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