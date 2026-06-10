NBA總冠軍賽第四場MSG外觀賽派對 開賽前數小時取消

圖為前尼克隊球星林書豪(Jeremy Lin)在比賽現場外採訪球迷。(美聯社)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)10日下午在NBA 總決賽第四場比賽開球前數小時突然宣布，原定當晚在麥迪遜廣場花園 (MSG)外舉行的第四場比賽集體觀賽活動取消。

紐約尼克隊老闆杜蘭(James Dolan)在接受WFAN電台主持人卡通(Craig Carton)採訪時表示，由於第四場比賽期間安保級別提高，MSG外將不會設置大螢幕轉播。他將此歸咎於市長曼達尼和紐約市警察局(NYPD)局長蒂池(Jessica Tisch)。

MSG Sports早些時候發表聲明稱：「市長曼達尼所謂的『批准』觀賽活動許可，充其量只是虛情假意。該許可附帶了多項條件，包括觀眾人數不得超過1000人，且所有觀眾必須持有門票。但更重要的是，市長計劃阻止球迷在麥迪遜廣場花園外慶祝，這將使MSG周邊地區的街道變成一個「嚴密警察」的街道。

曼達尼則在社媒X平台上發文，將責任歸咎於杜蘭。他說，「MSG申請了一項容納500至999名球迷的觀賽活動許可。我們批准了容納999名球迷的許可。現在，杜蘭先生決定取消這項活動。我知道這讓全城的球迷感到失望。但如果說尼克球迷有什麼是不需要許可就能做的，那就是無論我們在哪裡—無論是在哪個街區或行政區都必須在那裡支持的球隊」。

曼哈頓中央公園的沃爾曼溜冰場(Wollman Rink)和布碌崙(布魯克林)威廉斯堡的保齡球館(Brooklyn Bowl)也將同步舉辦觀賽活動。兩處活動的門票均早已迅速售罄。

曼達尼9日還宣布將10日定為紐約市的「藍橙色著裝日」(Wear Blue and Orange Day)。他號召市政工作人員和公立學校學生穿著藍橙色服裝，以示對紐約尼克隊的支持。

紐約市警察局(NYPD)原已批准10日在麥迪遜廣場花園外的Plaza 33廣場舉辦一場需憑票入場的觀賽活動的計畫，並發布針對第四場比賽的安保方案。參加觀賽活動必須持有門票，且所有參與者均須接受安檢。

紐約市長曼達尼10日下午在NBA總決賽第四場比賽開球前數小時突然宣布，原定當晚在麥迪遜廣場花園(MSG)外舉行的第四場比賽集體觀賽活動取消。圖為警察在比賽現場門口戒備。(美聯社)

紐約市長曼達尼10日下午在NBA總決賽第四場比賽開球前數小時突然宣布，原定當晚在麥迪遜廣場花園(MSG)外舉行的第四場比賽集體觀賽活動取消。圖為行人經過被封鎖的街道。(美聯社)