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NBA總冠軍賽第四場觀賽派對 10日晚重回麥迪遜廣場花園

記者唐典偉／紐約即時報導
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紐約市長曼達尼9日宣布，10日晚麥迪遜廣場花園將舉辦一場須憑票入場的NBA冠軍賽...
紐約市長曼達尼9日宣布，10日晚麥迪遜廣場花園將舉辦一場須憑票入場的NBA冠軍賽系列賽第四場的觀賽活動。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約尼克與馬刺第四戰將於10日晚在麥迪遜廣場花園舉行。
  • 重點二：曼達尼宣布場外將辦須憑票入場的觀賽派對並加強安檢。
  • 重點三：市府同時號召10日穿藍橙色支持尼克隊，展現城市團結。

NBA紐約尼克隊(New York Knicks)10日晚將在曼哈頓麥迪遜廣場花園(MSG)主場二度迎戰聖安東尼奧馬刺隊(San Antonio Spurs)，舉行系列賽第四場比賽。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)9日宣布，當晚麥迪遜廣場花園將舉辦一場須憑票入場的觀賽活動，以迎接第四場比賽。

8日的系列賽第三場比賽因為川普總統出席，維安措施增強，原訂在麥迪遜廣場花園舉行的觀賽派對取消，改在曼哈頓布萊恩公園(Bryant Park)舉行。

曼達尼在推文中表示，觀賽派對的更多細節即將公布，但他呼籲紐約市民在慶祝時保持理性。他說，「在我們準備一起觀賽之際，我要明確一點：這對我們的城市來說是一個歷史性的、充滿喜悅的時刻。我們絕不允許暴力行為破壞這一時刻，」他並補充道：「尼克斯隊將在第五場比賽中勝出(Knicks in 5)。」

在這場七戰四勝制的系列賽中，紐約尼克隊隊目前以二比一領先。

曼達尼9日還宣布將10日(周三)定為紐約市的「藍橙色著裝日」(Wear Blue and Orange Day)。他號召市政工作人員和公立學校學生穿著藍橙色服裝，以示對紐約尼克隊的支持。

「沒有什麼比藍橙色更能代表『加油，尼克斯隊』了，」曼達尼說，「隨著尼克斯隊繼續書寫這一歷史性篇章，我們邀請紐約市民展現自豪之情，穿上代表這座城市的色彩，全力支持這支將整個紐約凝聚在一起的球隊」。

藍、白、橙三色一直是尼克隊的標誌性配色，也致敬了紐約市的官方代表色。

尼克隊在8日晚間比賽失利後，失望的球迷從布萊恩公園湧向周邊街道，引發了衝突，導致21人被捕。

紐約市警察局(NYPD)已批准10日在麥迪遜廣場花園外的Plaza 33廣場舉辦一場需憑票入場的觀賽活動的計畫，並發布針對第四場比賽的安保方案。麥迪遜廣場花園將提供有關活動註冊的更多資訊。參加觀賽活動必須持有門票，且所有參與者均須接受安檢。

觀賽活動的參與者只能透過位於曼哈頓第六大道(Sixth Avenue)與西33街(West 33rd Street)交會處西側的入口進入。

民眾若試圖前往其他安檢點，將會被拒之門外，並被引導至位於第六大道與西33街交匯處西側的指定安檢點。一旦離開觀賽活動的指定區域，將無法再次進入。

此外，曼哈頓中央公園的沃爾曼溜冰場(Wollman Rink)和布碌崙(布魯克林)威廉斯堡的保齡球館(Brooklyn Bowl)也將同步舉辦觀賽活動。

紐約市長曼達尼9日宣布，10日晚麥迪遜廣場花園將舉辦一場須憑票入場的NBA冠軍賽...
紐約市長曼達尼9日宣布，10日晚麥迪遜廣場花園將舉辦一場須憑票入場的NBA冠軍賽系列賽第四場的觀賽活動。(路透)

精華 FAQ

  • 曼達尼宣布麥迪遜廣場花園外將舉辦須憑票入場的觀賽活動，並要求所有參與者接受安檢。市府也將公布更多註冊細節，確保活動秩序與安全。

  • 因川普總統出席第三場比賽，現場維安大幅升級，原本在麥迪遜廣場花園舉行的觀賽派對因此取消，改移至曼哈頓的布萊恩公園進行。

  • 曼達尼宣布10日為「藍橙色著裝日」，呼籲市政工作人員與公立學校學生穿上藍橙色服裝，象徵對尼克隊的支持，也展現城市共同慶祝的氛圍。

麥迪遜廣場花園 曼達尼 曼哈頓

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