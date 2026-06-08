「全世界都愛川普」洗腦神曲上線…川普AI影片簡直太離譜

美國總統川普。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普在Truth Social分享AI音樂影片，自稱全球都愛他。

川普在Truth Social分享AI音樂影片，自稱全球都愛他。 重點二： 影片以自動調音歌曲和重複歌詞，強調對川普的世界性支持。

影片以自動調音歌曲和重複歌詞，強調對川普的世界性支持。 重點三：內容涉及刻板化族群形象，引發對AI宣傳與文化簡化的批評。

據雅虎新聞網報導，川普 總統近日在Truth Social上分享了一段 AI 生成的音樂影片，影片中的歌曲宣稱「全世界都熱愛他」。該貼文發布於周六，當天正值諾曼第登陸（D-Day）82周年紀念日。這段約一分鐘的影片使用了經過自動調音的人聲，被視為他運用AI技術進行自我宣傳的最新例子。

影片呈現多個由 AI 生成的人物形象，分別代表墨西哥 、義大利、中東、非洲、中國與印度 等地的群體。每段畫面的結尾，都以反覆出現的句子「They love Donald, Donald Trump（他們愛川普，唐納德．川普）」作結。

整段影片中，一個經過自動調音的聲音不斷唱著，「Everywhere I go, they love Donald Donald Trump（無論我走到哪裡，大家都很喜歡川普）」，最後則以一句「I gotta say, I love Donald Donald Trump. Might be president one day, just like Donald Donald Trump（我得說，我超愛。說不定哪天我也能當上總統，就像川普一樣）」作結。

在視覺呈現上，影片將川普合成進各種場景之中，他有時騎在駱駝上，有時在印度騎乘摩托車，而多數畫面則展現他標誌性的舞蹈動作。

此外，影片對非洲及原住民族群的描繪被指大量依賴刻板印象，例如臉部彩繪、珠飾與羽毛頭飾，並以美國國旗作為背景元素。這些視覺選擇也引發批評，被認為將多元文化簡化為單一的符號化呈現。

這並非川普Truth Social帳號首次發布AI生成內容。本周稍早，他曾發布一張「DronePort」概念圖，顯示該設施計畫建在未來白宮宴會廳的屋頂上。上個月，其帳號也曾流傳一張 AI 圖像，內容為伊朗軍事設施被摧毀的畫面。

整體而言，川普在Truth Social上使用生成式 AI 的頻率近期明顯增加。他透過結合競選式訊息與新興技術，快速製作出視覺效果強烈、且常具爭議性的內容。這支周六發布的影片，以洗腦式電子節拍與反覆強調的全球支持敘事，呈現出一種更廣泛的傳播策略：塑造其在國際間擁有廣泛支持的形象。