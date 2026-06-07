共和黨議員偶現異聲 川普黨內整合面臨考驗
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路透報導，美國總統川普所屬政黨共和黨內部，近期出現若干議員在特定議題上與白宮立場出現分歧的跡象，以往不願反抗他的同黨國會議員，如今展現出更強烈意願與川普切割，外界關注此趨勢是否將影響川普推動重大政策。
據報導，目前為止參、眾兩院共和黨議員的反對意見大多是象徵性的。參院與眾院若干共和黨派系過去一周出面譴責川普（Donald Trump）對伊朗開戰、否決白宮東翼改建宴會廳計畫所需的10億美元經費、規模18億美元的『反武器化』基金遭司法部取消，部分共和黨人此前曾對此表達異議，以及阻擋川普對於國內監控的相關法案。
眾議院4日更通過法案，將向烏克蘭提供援助並對俄羅斯實施新制裁，這是部分共和黨人願意在對外援助議題上與白宮立場出現分歧的最新跡象。不過，這項法案即使在參院獲得通過，也可能遭川普否決。
無論是共和黨或者民主黨人，都懷疑川普是否真的遭遇黨內同志反抗。然而，愈來愈多共和黨人展現出有意與川普切割，包括曾被川普趕下台的政府官員，顯示美國期中選舉登場前，川普推動重大政策可能面臨阻力。
去年對川普「大而美法案」投下反對票、隨後表明不尋求連任的共和黨聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）表示：「我認為隨著選舉逼近，人們會按照他們認為的選民意願參與投票。」
民主黨普遍駁斥共和黨倒戈一說，稱沒有證據顯示共和黨有意在關鍵議題上大舉反對川普。
民主黨聯邦參議員費特曼（John Fetterman）表示他有時會支持川普相關政策，「與川普切割的人都是被他排擠的人，其實反映出川普對共和黨的絕對控制。」
一名匿名白宮官員表示，共和黨內部分歧主要反映「選舉年政治操作」，「不是每位議員都願意在單一議題上承擔政治風險」。
白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）對此表示：「媒體和民主黨試圖製造根本不存在的分裂之際，我們期盼維持這個緊密關係，持續履行川普總統的施政目標。」
報導指出，共和黨部分議員在對伊朗政策、白宮東翼宴會廳改建經費、司法部取消反武器化基金，以及國內監控法案等議題上，開始公開表達不同意見。 這項法案代表部分共和黨人願意在對外援助上與白宮分歧，支持援助烏克蘭並對俄羅斯加碼制裁。不過，即使參院通過，川普仍可能動用否決權阻擋。 民主黨認為沒有證據顯示共和黨會大規模反對川普；白宮則稱這些分歧只是選舉年政治操作，強調共和黨整體仍會維持緊密合作。
精華 FAQ
報導指出，共和黨部分議員在對伊朗政策、白宮東翼宴會廳改建經費、司法部取消反武器化基金，以及國內監控法案等議題上，開始公開表達不同意見。
這項法案代表部分共和黨人願意在對外援助上與白宮分歧，支持援助烏克蘭並對俄羅斯加碼制裁。不過，即使參院通過，川普仍可能動用否決權阻擋。
民主黨認為沒有證據顯示共和黨會大規模反對川普；白宮則稱這些分歧只是選舉年政治操作，強調共和黨整體仍會維持緊密合作。
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