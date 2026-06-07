我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前「60分鐘」老將沛里 落淚怒批CBS總編輯「謀殺」員工

茲韋列夫法網封王 4闖大滿貫決賽終高舉金盃

共和黨議員偶現異聲 川普黨內整合面臨考驗

中央社 華盛頓6日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
共和黨議員提里斯在投票反對川普「大又美法案」程序投票的翌日，宣布不尋求連任。(美...
共和黨議員提里斯在投票反對川普「大又美法案」程序投票的翌日，宣布不尋求連任。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：共和黨內出現對川普白宮立場的零星分歧，議員更願公開切割。
  • 重點二：眾院通過援烏並制裁俄羅斯法案，顯示部分共和黨人態度轉強硬。
  • 重點三：白宮與民主黨都認為分裂有限，主因仍是選舉年政治考量。

路透報導，美國總統川普所屬政黨共和黨內部，近期出現若干議員在特定議題上與白宮立場出現分歧的跡象，以往不願反抗他的同黨國會議員，如今展現出更強烈意願與川普切割，外界關注此趨勢是否將影響川普推動重大政策。

據報導，目前為止參、眾兩院共和黨議員的反對意見大多是象徵性的。參院與眾院若干共和黨派系過去一周出面譴責川普（Donald Trump）對伊朗開戰、否決白宮東翼改建宴會廳計畫所需的10億美元經費、規模18億美元的『反武器化』基金遭司法部取消，部分共和黨人此前曾對此表達異議，以及阻擋川普對於國內監控的相關法案。

眾議院4日更通過法案，將向烏克蘭提供援助並對俄羅斯實施新制裁，這是部分共和黨人願意在對外援助議題上與白宮立場出現分歧的最新跡象。不過，這項法案即使在參院獲得通過，也可能遭川普否決。

無論是共和黨或者民主黨人，都懷疑川普是否真的遭遇黨內同志反抗。然而，愈來愈多共和黨人展現出有意與川普切割，包括曾被川普趕下台的政府官員，顯示美國期中選舉登場前，川普推動重大政策可能面臨阻力。

去年對川普「大而美法案」投下反對票、隨後表明不尋求連任的共和黨聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）表示：「我認為隨著選舉逼近，人們會按照他們認為的選民意願參與投票。」

民主黨普遍駁斥共和黨倒戈一說，稱沒有證據顯示共和黨有意在關鍵議題上大舉反對川普。

民主黨聯邦參議員費特曼（John Fetterman）表示他有時會支持川普相關政策，「與川普切割的人都是被他排擠的人，其實反映出川普對共和黨的絕對控制。」

一名匿名白宮官員表示，共和黨內部分歧主要反映「選舉年政治操作」，「不是每位議員都願意在單一議題上承擔政治風險」。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）對此表示：「媒體和民主黨試圖製造根本不存在的分裂之際，我們期盼維持這個緊密關係，持續履行川普總統的施政目標。」

精華 FAQ

  • 報導指出，共和黨部分議員在對伊朗政策、白宮東翼宴會廳改建經費、司法部取消反武器化基金，以及國內監控法案等議題上，開始公開表達不同意見。

  • 這項法案代表部分共和黨人願意在對外援助上與白宮分歧，支持援助烏克蘭並對俄羅斯加碼制裁。不過，即使參院通過，川普仍可能動用否決權阻擋。

  • 民主黨認為沒有證據顯示共和黨會大規模反對川普；白宮則稱這些分歧只是選舉年政治操作，強調共和黨整體仍會維持緊密合作。

共和黨 川普 白宮

上一則

川普：應更精準打擊真主黨 希望黎巴嫩人民能過更好生活

下一則

重磅快評／川普三度喊話不點名 川賴通話或放話？

延伸閱讀

挑戰川普 眾院通過叫停對伊戰爭決議 4名共和黨議員倒戈投贊成票

挑戰川普 眾院通過叫停對伊戰爭決議 4名共和黨議員倒戈投贊成票
參議院通過移民執法機關為期三年半700億元預算法案

參議院通過移民執法機關為期三年半700億元預算法案
川普國會挫敗 反武器化基金急停

川普國會挫敗 反武器化基金急停
川普遭黨內反撲...眾院通過限制戰爭權力議案 要求結束美伊衝突

川普遭黨內反撲...眾院通過限制戰爭權力議案 要求結束美伊衝突

熱門新聞

圖為USCIS紐約辦公室。(路透)

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

2026-06-05 09:08
川普總統去年12月17日宣布暫停39國家公民的簽證核發、工作許可和綠卡申請，已及入及歸化。這醬禁令5日被羅德島聯邦地區首席法官麥康奈爾推翻。圖為美國國籍暨移民局辦公室。(美聯社)

川普凍結39國簽證、綠卡與入籍申請 遭聯邦法官推翻

2026-06-05 21:38
多組藝人及團體表態拒絕在「偉哉美國博覽會」演出，川普總統表示他會親自領銜表演，稍後又說乾脆取消。（路透）

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

2026-06-01 06:47
國防部長赫塞斯（前）搭機到法國出席弔祭諾曼地登陸活動，弄成全家出遊，引起非議。(美聯社)

帶六名子女出差法國 防長赫塞斯挨批像家庭旅行

2026-06-05 20:46
川普全力推動廢除日光節約時間，還親自打電話給議員遊說。(美聯社)

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

2026-06-06 09:35
美國國會外一面美國國旗。(路透)

美國綠卡原籍申請又轉彎 國安部澄清「看個案」2類人較受影響

2026-05-30 23:10

超人氣

更多 >
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」
槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝

槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝
布裘17歲小兒子泰拳初登場 重現老爹當年「鬥陣俱樂部」神采

布裘17歲小兒子泰拳初登場 重現老爹當年「鬥陣俱樂部」神采
北卡華人自建雨水回收系統 「環保又省水」種菜做法曝光

北卡華人自建雨水回收系統 「環保又省水」種菜做法曝光