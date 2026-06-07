共和黨議員偶現異聲 川普黨內整合面臨考驗

共和黨議員提里斯在投票反對川普「大又美法案」程序投票的翌日，宣布不尋求連任。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 共和黨內出現對川普白宮立場的零星分歧，議員更願公開切割。

共和黨內出現對川普白宮立場的零星分歧，議員更願公開切割。 重點二： 眾院通過援烏並制裁俄羅斯法案，顯示部分共和黨人態度轉強硬。

眾院通過援烏並制裁俄羅斯法案，顯示部分共和黨人態度轉強硬。 重點三：白宮與民主黨都認為分裂有限，主因仍是選舉年政治考量。

路透報導，美國總統川普 所屬政黨共和黨 內部，近期出現若干議員在特定議題上與白宮 立場出現分歧的跡象，以往不願反抗他的同黨國會議員，如今展現出更強烈意願與川普切割，外界關注此趨勢是否將影響川普推動重大政策。

據報導，目前為止參、眾兩院共和黨議員的反對意見大多是象徵性的。參院與眾院若干共和黨派系過去一周出面譴責川普（Donald Trump）對伊朗開戰、否決白宮東翼改建宴會廳計畫所需的10億美元經費、規模18億美元的『反武器化』基金遭司法部取消，部分共和黨人此前曾對此表達異議，以及阻擋川普對於國內監控的相關法案。

眾議院4日更通過法案，將向烏克蘭提供援助並對俄羅斯實施新制裁，這是部分共和黨人願意在對外援助議題上與白宮立場出現分歧的最新跡象。不過，這項法案即使在參院獲得通過，也可能遭川普否決。

無論是共和黨或者民主黨人，都懷疑川普是否真的遭遇黨內同志反抗。然而，愈來愈多共和黨人展現出有意與川普切割，包括曾被川普趕下台的政府官員，顯示美國期中選舉登場前，川普推動重大政策可能面臨阻力。

去年對川普「大而美法案」投下反對票、隨後表明不尋求連任的共和黨聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）表示：「我認為隨著選舉逼近，人們會按照他們認為的選民意願參與投票。」

民主黨普遍駁斥共和黨倒戈一說，稱沒有證據顯示共和黨有意在關鍵議題上大舉反對川普。

民主黨聯邦參議員費特曼（John Fetterman）表示他有時會支持川普相關政策，「與川普切割的人都是被他排擠的人，其實反映出川普對共和黨的絕對控制。」

一名匿名白宮官員表示，共和黨內部分歧主要反映「選舉年政治操作」，「不是每位議員都願意在單一議題上承擔政治風險」。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）對此表示：「媒體和民主黨試圖製造根本不存在的分裂之際，我們期盼維持這個緊密關係，持續履行川普總統的施政目標。」