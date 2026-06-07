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川普：應更精準打擊真主黨 希望黎巴嫩人民能過更好生活

中央社華盛頓7日綜合外電報導
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川普總統。(美聯社)
川普總統。(美聯社)

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文章重點整理：

  • 重點一：川普呼籲對真主黨採取更精準打擊，避免擴大傷及黎巴嫩平民。
  • 重點二：他表示不會把黎巴嫩衝突議題納入與伊朗和平協議談判中。
  • 重點三：川普提到敘利亞總統夏拉願意協助促成黎巴嫩相關協議。

美國總統川普在今天播出的訪談中指出，他呼籲對黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨展開「更精準的」打擊，並表示他不會要求將黎巴嫩衝突議題納入與伊朗的和平協議之中。

法新社報導，根據國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目公布5日錄製的訪談逐字稿，川普說：「我希望看到對真主黨（Hezbollah）進行更精準的攻擊，我認為應該更精準些。」

他說：「我希望黎巴嫩人民能過上更好生活。」

以色列今天對貝魯特南郊發動空襲，當地是親伊朗的真主黨大本營，以色列表示這是對境內所受攻擊進行報復。儘管已經達成停火，卻無法終止暴力。

被問到是否要求將黎巴嫩議題納入伊朗協議時，川普回答：「沒有、沒有。」

他表示：「完全沒有，我不會這樣要求。我認為他們可能希望看到這樣的發展，但我不會要求。」

川普過去曾表示，他希望有關黎巴嫩的討論與針對伊朗協議的談判分開進行，德黑蘭則希望這兩項衝突掛鉤處理。

川普在訪談中還提到，敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）表示「非常樂於」幫忙促成黎巴嫩衝突的協議。

他說：「我們可以推薦由敘利亞出面。敘利亞目前正在很努力改過自新，他們有一位非常優秀的領袖。而他也非常願意幫助。」

精華 FAQ

  • 川普認為應對真主黨採取「更精準的」攻擊，避免無差別擴大衝突。他同時表示，希望黎巴嫩人民能夠過上更好的生活，顯示其語氣兼具施壓與有限度的區隔。

  • 沒有。川普在訪談中明確表示，他不會要求把黎巴嫩衝突問題納入與伊朗的和平協議之中，並稱自己完全不會提出這種要求，認為兩者應分開處理。

  • 川普提到敘利亞總統夏拉表示很樂意幫忙促成黎巴嫩協議，並稱敘利亞目前正努力改變、領導人也很願意協助，暗示可由敘利亞出面參與調停。

黎巴嫩 真主黨 川普

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