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范斯將英大學生遇害歸咎移民湧入 英司法大臣反駁

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范斯將英大學生遇害歸咎於非法移民湧入 英司法大臣反駁

編譯羅方妤／即時報導
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副總統范斯。(路透)
副總統范斯。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：英國大學生諾瓦克遭錫克教徒迪格瓦持刀刺死，法院判無期徒刑，最低服刑二十一年。
  • 重點二：范斯將此案歸咎於非法移民湧入，稱若歐洲菁英堅守立場，受害者或許仍活著。
  • 重點三：英國副首相拉米致電反駁，強調命案與移民無關，家屬也呼籲勿再製造分裂。

去年12月英國南部發生一起18歲白人男性大學生諾瓦克（Henry Nowak）在路上遭錫克教徒迪格瓦（Vickrum Digwa）持刀刺死事件，引發社會嘩然及抗議，法院1日依謀殺罪判處迪格瓦無期徒刑，最少須服刑21年。美國副總統范斯將這起事件歸咎於非法移民大量湧入，而英國副首相、司法大臣拉米6日致電范斯，反駁范斯說法。

迪格瓦行凶後，謊稱他遭到種族歧視，聲稱持刀刺人是出於自衛。事實上，迪格瓦是土生土長的英國人，具錫克教旁遮普裔背景，他聲稱自己攜帶刀具是出於宗教原因。

英國規定，在公共場所攜帶任何刀刃或尖銳物品屬刑事罪行，最高可判處四年監禁，但已受洗的錫克教徒可依宗教豁免條款在公共場所攜帶聖刀（kirpan）。

警方執法紀錄器畫面顯示，在迪格瓦向警方誣稱自己是種族攻擊受害者後，警方不顧諾瓦克已躺在地上流血奄奄一息，還將他上銬。

范斯5日在社群媒體X表示，諾瓦克的死「就像一個文明消亡的樣子：被既不信任他也不關心他的當局遺棄並上銬」，這起謀殺案「既是一場悲劇，也令人無比憤怒」，「若過去幾代歐洲菁英能堅守立場，抵制令他們自我厭惡的政治手段及大量移民湧入，那麼諾瓦克可能還活著」。

拉米7日在英國BBC節目說，他6日與范斯通話，告訴對方這起凶殺案「與大量移民湧入無關」。拉米表示，兩人進行了一次「氣氛融洽」的交談，但也補充說，他並不認同范斯對西方文明及其所謂衰落的諷刺言論，並表示諾瓦克的家人已「呼籲各界保持冷靜」。

法院宣判後，諾瓦克的父親馬克（Mark）在法庭外發表聲明呼籲冷靜，表示不希望兒子的死「被用來製造更多分裂、仇恨或緊張局勢」。

英國副首相、司法大臣拉米7日出席英國BBC節目「勞拉昆斯伯格周日訪談」。(路透)
英國副首相、司法大臣拉米7日出席英國BBC節目「勞拉昆斯伯格周日訪談」。(路透)

精華 FAQ

  • 法院1日依謀殺罪判處迪格瓦無期徒刑，並規定至少須服刑21年。此案因受害者為18歲大學生而引發英國社會震驚與抗議。

  • 范斯在社群平台批評，認為這起謀殺反映文明衰落，並把責任指向非法移民湧入與歐洲菁英失去立場，聲稱若非如此受害者或許仍在世。

  • 英國副首相兼司法大臣拉米與范斯通話後公開反駁，稱命案與大量移民無關；諾瓦克父親也呼籲外界保持冷靜，勿將悲劇變成仇恨工具。

種族歧視 非法移民 范斯

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