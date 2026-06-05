藥物記錄從醫療報告中消失？川普愛用生髮藥為何突然不見

美國總統川普。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普最新醫療報告未再列出生髮藥非那雄胺，引發外界關注。

川普最新醫療報告未再列出生髮藥非那雄胺，引發外界關注。 重點二： 白宮稱報告僅揭露具臨床重要性的藥物，並兼顧隱私安全。

白宮稱報告僅揭露具臨床重要性的藥物，並兼顧隱私安全。 重點三：專家質疑資訊透明度下降，並提及非那雄胺與憂鬱風險。

根據獨立報報導，川普 總統（Donald Trump）近期公布的醫療紀錄中出現一項引人關注的變化：過去曾列出的生髮藥物，如今已不見蹤影。

多年來，這位以招牌髮型聞名的總統一直服用非那雄胺（finasteride），這是一種常用於治療男性雄性禿的藥物。無論是在首次入主白宮 前，還是在第一任期期間，川普的歷任醫師都曾證實他持續使用該藥物。

然而，華盛頓郵報 指出，自本屆任期開始以來，這款口服藥物便未再出現在川普的醫療報告中，包括他上周於華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受最新健康檢查後所發布的報告。

根據該份醫療報告，現年79歲的川普目前服用瑞舒伐他汀（rosuvastatin）與依折麥布（ezetimibe）控制高膽固醇，並服用阿斯匹靈維持心血管健康。其主治醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）在報告中表示，總統的「身體狀況依然極佳」。

白宮向獨立報表示，「如同歷屆政府一樣，這份醫療報告旨在兼顧隱私與安全考量的前提下，透明地向外界說明總統的健康狀況。」

白宮進一步強調，「報告已涵蓋所有被認為具有臨床重要性的藥物資訊。不存在任何足以影響總統健康評估、卻未被揭露的疾病或醫療程序。」

不過，部分專家對資訊揭露方式的改變表示憂慮，認為此舉可能影響外界對總統健康狀況透明度的判斷。

哥倫比亞大學（Columbia University）精神科醫師克利茨曼（Robert Klitzman）接受華盛頓郵報訪問時表示，「這引發了一個重要問題：是否還有其他資訊尚未對外公開？」

他同時指出，部分研究曾探討非那雄胺與憂鬱症風險增加之間可能存在的關聯。

自重返白宮以來，這位將於本月迎來80歲生日的億萬富豪總統，其健康狀況始終受到外界關注。外界討論的焦點包括其手部反覆出現瘀青、腳踝腫脹，以及在部分公開場合看似精神不濟的情況。

上個月，心臟病專家雷納（Jonathan Reiner）受訪時表示，「總統表現出明顯的日間嗜睡症狀。他經常睡著。在橢圓形辦公室裡，甚至在有人與他交談時，他都曾多次睡著；在內閣會議中也是如此。長期失眠是一種嚴重疾病，可能提高失智症風險，也可能導致高齡者認知功能下降。」

根據上月公布的一項Ipsos民調，約59%的受訪者認為川普缺乏足夠的心理敏銳度來有效履行總統職務；另有約55%的受訪者對其身體健康狀況抱持疑慮。

對此，白宮則予以駁斥。

白宮發言人英格爾（Davis Ingle）此前向獨立報表示，「川普總統是美國歷史上思維最敏捷、最平易近人且精力最充沛的總統之一。任何所謂的醫學專家若基於政治動機進行紙上談兵式的診斷，或散布毫無根據的臆測，都明顯違背了他們所宣誓遵守的希波克拉底誓言。」

上周，川普再度前往華特里德國家軍事醫學中心接受健康檢查，這已是他過去13個月內第三次在該醫療中心進行體檢。

報導指出，美國歷史上歷任總統隱瞞健康狀況並非沒有先例。

1893年夏天，時任總統克里夫蘭（Grover Cleveland）對外宣稱將進行為期四天的釣魚行程，但實際上卻是在秘密接受下顎癌腫瘤切除手術。

1919年，總統威爾遜（Woodrow Wilson）因中風而嚴重失能，但相關情況數月後才被外界知悉。

至於羅斯福（Franklin D. Roosevelt）因小兒麻痺症後遺症而長期使用輪椅一事，在當時也鮮少被媒體拍攝或公開報導。

近年來，川普的前任總統拜登（Joe Biden）同樣遭到批評，被指控對外淡化其明顯的身體與認知能力衰退問題。

在2025年出版的《原罪》（Original Sin）一書中，記者塔珀（Jake Tapper）與湯普森（Alex Thompson）指出，拜登政府曾刻意淡化並掩蓋總統健康狀況惡化的事實。