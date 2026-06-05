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不小心睡著？川普打瞌睡影片網路瘋傳 白宮回應了

編譯陳律安／綜合外電
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白宮方面對川普習慣打瞌睡的評論，已愈來愈敏感。路透
白宮方面對川普習慣打瞌睡的評論，已愈來愈敏感。路透

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普在白宮宣揚煤炭時，疑似打瞌睡影片瘋傳網路。
  • 重點二：Rapid Response 47 迅速反擊，強調川普在影片中眼睛是張開的。
  • 重點三：白宮發言人痛批媒體散布陰謀論，並稱川普身體狀況良好。

一段美國總統川普白宮宣揚「美妙、乾淨煤炭」的儀式時，於橢圓形公室大打瞌睡的影片，在網路上瘋傳，現已超過數萬次觀看，引發白宮回擊。

該影片宣稱，川普在該場合「完全昏睡過去」，同時譏諷地表示，不知白宮方面多久以後會跳出來堅稱，川普不過是在眨眼睛。

白宮的迅速回應47（Rapid Response 47）帳號隨即回應：「在你張貼的影片中，他（川普）的眼睛根本是張開的，你這蠢貨。」

這番激烈回應，顯示川普幕僚對川普在公開場合習慣打瞌睡的評論，已愈來愈敏感。

當Daily Beast新聞網站為此詢問白宮回應時，白宮同樣嗤之以鼻。

白宮發言人英格爾表示：「川普總統是美國史上頭腦最敏銳、最平易近人、精力最充沛的總統。」「就在那家瘋狂、每況愈下的Daily Beast，派出那些不成氣候、像吸膠吸到昏頭的『記者』散布毫無根據的陰謀論之際，川普總統正日以繼夜工作，讓我們的國家比以往任何時候都更加偉大。」

根據白宮發布的川普最新健檢報告，川普的心臟、肺部、神經系統和整體身體功能都表現良好，「心臟年齡」大約比實際年齡年輕14歲。

精華 FAQ

  • 影片拍到川普在白宮橢圓形辦公室出席宣揚「美妙、乾淨煤炭」儀式時，似乎低頭閉眼，被外界解讀為打瞌睡，因此迅速引發大量討論與轉傳。

  • 白宮迅速回應47帳號直接否認，指稱影片中川普的眼睛明明張開，並以激烈措辭反擊批評者，顯示幕僚對相關傳聞相當敏感。

  • 白宮發言人稱川普是美國史上最敏銳、最有活力的總統，並引用最新健檢報告表示其心肺與神經系統良好，心臟年齡也比實際年齡年輕約十四歲。

白宮 川普

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