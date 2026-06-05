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移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

記者顏伶如／即時報導
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圖為USCIS紐約辦公室。(路透)
圖為USCIS紐約辦公室。(路透)

華盛頓郵報5日獨家報導指出，川普政府要求移民返回母國申請綠卡的政策突然軟化，是因為受到科技公司、人工智慧(AI)公司等大型企業在新規宣布幾天後便發起低調卻範圍廣大的遊說，美國企業領袖則私下對白宮與川普政府官員警告說，這道政策將傷害企業勞動力。

川普政府5月22日宣布絕大多數申請綠卡的移民都必須返國母國辦理調整身分，除非證明符合「特殊情況」(extraordinary circumstances)才能留在美國申請永久居留權。國土安全部5月29日發表聲明澄清說，絕大多數申請綠卡的移民並不需要出境，但未提供更多細節。

三名知情人士透露，必須回到原籍國等待綠卡的新規宣布之後，知名企業、產業團體與企業執行長便積極接洽白宮、國土安全部、勞工部與國務院，透過電話與電郵展開密集私下討論。

報導指出，這波遊說行動非常低調，但範圍相當廣泛。美國商會(U.S. Chamber of Commerce)也在遊說行列當中，上周頻頻向政府官員施壓，要求提供新規相關細節，同時警告商會成員的勞動力將受到傷害。

一名消息人士說，科技產業則向白宮表達關切。

川普政府的態度上周後來出現急轉彎，一名美國國籍暨移民局(USCIS)官員在一場會議裡私下向企業領袖保證說，大多數工作簽證並不會受到影響。

代表「財富500強」(Fortune 500)企業的「國家移民論壇」(National Immigration Forum)主席珍妮‧莫瑞(Jennie Murray)說：「企業以直話直說的方式，針對綠卡政策向政府表達關切。」她說：「得知政府傾聽這些憂慮並願意跟美國企業界合作，我們深感欣慰。」

知情人士說，工商領袖對移民政策感到憂慮時，找上的接觸對象是對企業界較為友好的川普親信，包括商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)以及川普女婿庫許納(Jared Kushner)家族。

報導分析，綠卡政策態度軟化凸顯了川普總統面臨的持續關係緊張，一邊是仰賴移民勞動力的企業界，另一邊則是移民強硬派路線的川普基本盤。

2025年夏天，美國企業因為移民突擊檢查損失勞工而對政策表達強烈抗議之後，川普政府宣布停止在餐旅業與農產業的移民掃蕩。川普政府去年宣布H-1B工作簽證案申請加收10萬元費用引發企業界一片譁然，後來政府澄清10萬元收費新規只適用於新簽證申請。

綠卡 移民 川普

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