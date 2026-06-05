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參議院通過移民執法機關為期三年半700億元預算法案

記者顏伶如／即時報導
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參議院4日通過為移民和海關執法局(ICE)、邊境巡邏隊(U.S. Border ...
參議院4日通過為移民和海關執法局(ICE)、邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)提供未來三年半共計700億經費的預算法案。圖為美國國會。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：參議院通過700億美元法案，資助ICE與邊境巡邏隊三年半。
  • 重點二：共和黨內對川普政府多項議題分歧，預算協商一度陷入僵局。
  • 重點三：宴會廳預算與反武器化基金爭議，凸顯兩黨與共和黨內部角力。

共和黨整合派系分歧之後，參議院4日通過為移民和海關執法局(ICE)、邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)提供未來三年半共計700億經費的預算法案。不過，在一整天的馬拉松式投票過程中，共和黨內部對川普總統施政看法不一的處境浮上檯面。預算法案在參院通過後已送交眾議院審議，眾院最快下周可望完成表決。

過去幾周以來，共和黨參議員與川普政府之間立場不同，導致預算幾度陷入難產。川普為白宮宴會廳安全升級的10億經費原本包含在預算法案裡，但款項後來遭到刪除。宴會廳預算除了面臨民主黨參議員一致反對，有六名共和黨參議員也跟反對黨站在同一陣線，阻止白宮宴會廳在未經國會批准的情況下繼續施工。

司法部5月18日宣布成立規模將近18億元「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)，用來賠償自認曾遭拜登政府司法部不公平調查的受害者，但某些共和黨參議員擔心在國會暴動事件裡攻擊警察而遭定罪的暴徒也可能獲得賠償，對基金計畫抱持懷疑。共和黨參議員5月底離開華府展開為期10天的國殤紀念日休會之前，並未通過預算法案。

共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)嘗試把「拯救美國法案」(SAVE America Act)加進預算協調法案，在共和黨內部遭遇反對之後宣告失敗。

代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)在國會接受質詢時表示政府將不再推動「反武器化基金」，但預算協調法案進入耗時冗長的「連續投票」(vote-a-rama)程序之後，參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)與民主黨參議員仍抓緊機會，提案讓「反武器化基金」徹底終結。民主黨同時推動多項修正案，讓尋求連任時面臨選情緊張的幾名共和黨參議員面臨政治處境尷尬，包括柯林斯(Susan Collins)、賀斯提(Jon Husted)、蘇利文(Dan Sullivan)。

舒默對媒體說：「我們能相信成天說謊的川普會自我克制而不去染指能讓他自己與家人獲利的這個小金庫嗎？不可能，絕對不可能。」

精華 FAQ

  • 法案主要提供移民和海關執法局、邊境巡邏隊未來三年半共700億經費，用於移民執法與邊境管理，並已送交眾議院審議。

  • 分歧主要來自對川普政府相關措施的看法不同，包括白宮宴會廳預算、司法部反武器化基金，以及是否納入相關法案等爭議。

  • 民主黨趁連續投票階段提出多項修正案，試圖終結反武器化基金，並讓幾位選情緊張的共和黨參議員面臨更大政治壓力。

參議院 ICE 共和黨

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