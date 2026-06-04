我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙集團利用AI冒充移民律師 正牌律師被迫關閉網站社群

世界盃主辦城／最平價的球場美食：亞特蘭大完全觀賽指南

葛里爾：「說話算話」 將遵守美歐日15%關稅上限

編譯中心／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。路透
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。路透

路透報導，美國貿易代表葛里爾4日在巴黎表示，美國將遵守已與歐盟、日本等國達成的貿易協議中關於關稅上限的部分。

葛里爾在巴黎舉行的OECD部長級會議場邊告訴記者，「我們明白，說話要算話」。

美國已與歐盟和日本達成協議，從這些地區進口的大部分商品，徵收的關稅上限設定為15%。然而，美國2日公布首波301調查結果，針對強迫勞動議題，將對台灣與歐盟等14個經濟體加徵至少10%關稅，並對中國大陸、日本及南韓等46個經濟體加徵12.5%關稅，接下來將在徵詢各界意見並召開聽證會後生效。

若針對產能過剩問題展開進一步調查，日本和歐盟的商品總體關稅可能遠超過15%。

關於美國與歐盟的貿易協議，葛里爾表示該協議認可美國可徵收「一定程度」的關稅，而所謂的「301條款」不公平貿易行為調查，賦予美國總統川普實施此類措施的權力。

格里爾表示，第二次調查的結果預計數周內出爐，他並補充調查工作相當複雜，華盛頓方面將把調查結果與部分既定協議「緊密結合」。

他強調，「這兩件事可以並行不悖」，在排除不公平貿易的同時，兼顧與各方經貿協定的調和。  

關稅 歐盟 貿易協議

上一則

遭控不當處理機密資訊 前國家安全顧問波頓傳將認罪

延伸閱讀

美301關稅擬對台課10% 對中國加徵12.5%

美301關稅擬對台課10% 對中國加徵12.5%
美301勞動強迫調查 提議對台灣加稅10% 日韓課更重

美301勞動強迫調查 提議對台灣加稅10% 日韓課更重
301關稅要來了 美商務部建議加徵10%關稅 包含台灣

301關稅要來了 美商務部建議加徵10%關稅 包含台灣
台列課10%關稅 POLITICO：1原因可能下調 但3國恐加稅

台列課10%關稅 POLITICO：1原因可能下調 但3國恐加稅

熱門新聞

美國國會外一面美國國旗。(路透)

美國綠卡原籍申請又轉彎 國安部澄清「看個案」2類人較受影響

2026-05-30 23:10
川普總統。(路透)

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

2026-05-30 16:22
維吉尼亞發生嚴重交通事故，警方在現場調查。（美聯社）

維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島

2026-05-29 17:49
多組藝人及團體表態拒絕在「偉哉美國博覽會」演出，川普總統表示他會親自領銜表演，稍後又說乾脆取消。（路透）

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

2026-06-01 06:47
Seasats公司的「光魚」USV首次自主穿越台灣海峽，並稱監控到中國軍艦。（取自美國海軍）

美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦

2026-05-29 02:29
紐時報導，川普政府逐漸收緊移民規定，圖為來自中美洲的移民家庭被ICE探員護送從德州出境。(美聯社)

切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因

2026-05-31 05:37

超人氣

更多 >
66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
加州大通銀行大樓人質劫持事件落幕 嫌犯被擊斃

加州大通銀行大樓人質劫持事件落幕 嫌犯被擊斃
定期清潔這三處 廚房永遠閃亮如新

定期清潔這三處 廚房永遠閃亮如新
一洲焦點／6州初選掀變 加州洗牌、CBS老將出局

一洲焦點／6州初選掀變 加州洗牌、CBS老將出局