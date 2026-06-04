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遭控不當處理機密資訊 前國家安全顧問波頓傳將認罪

記者顏伶如／即時報導
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前國家安全顧問、前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton）。（美聯社）
前國家安全顧問、前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton）。（美聯社）

前國家安全顧問、前美國駐聯合國大使波頓(John Bolton)涉嫌不當處理機密資訊，2025年10月遭馬里蘭州聯邦大陪審團18項罪名起訴但堅稱無罪。哥倫比亞廣播公司(CBS)4日報導，消息人士說，波頓將對非法保留國家機密資料的罪名認罪，同意繳交225萬元罰款。

消息人士說，波頓26日將在聯邦區域法院聽證會上提交認罪協議。

非法非法保留國家機密資料的刑責為零月到60個有刑徒刑。

波頓18項起訴罪名包括8項傳播國防資訊罪、10項擅自保留國防資訊罪。

波頓是共和黨員，40年職場生涯在多個政府機關任職，在川普第一任期擔任國家安全顧問。

遭到起訴之後，波頓接受媒體訪問時說，2019年離開白宮之後一直遭到川普追殺。波頓形容自己是川普「恐嚇對手」的受害者。

聯邦檢察官在起訴書中說，波頓從2018年4月到2025年8月之間，與兩名親屬分享了1000多頁跟白宮工作有關的日常活動訊息，其中包括機密消息；波頓在馬里蘭州蒙哥馬利郡(Montgomery County)的家裡則保存了國防相關文件、著作、筆記，內容當中也有機密訊息。

聯邦調查局(FBI)去年8月搜索波頓馬里蘭州住家與華府辦公室，查扣相關電子檔案。

根據法院紀錄，波頓「像寫日記一樣」的筆記，是把手抄紀錄做成電子謄本，透過非政府應用程式傳給兩名親屬。波頓也使用AOL、Google等個人電子郵件帳戶，把機密資料傳給家人。

起訴書指出，波頓傳給家人的敏感訊息包括最高機密」(Top Secret)、「敏感隔離資訊」(Sensitive Compartmented Information)級別的情報資訊。

檢察官指出，波頓筆記詳細記載他從政府官層會議、情報簡報以及外國領導人與外國情報、軍事組織討論獲悉的訊息。筆記列印後存放於波頓家中，他在個人設備裡則保留筆記數位副本。

波頓 馬里蘭州 聯合國

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