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川普：將提名布蘭奇出任司法部長

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川普：將提名布蘭奇出任司法部長

記者顏伶如／即時報導
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布蘭奇（Todd Blanche）。（路透）
布蘭奇（Todd Blanche）。（路透）

司法部長邦迪(Pam Bondi)今年4月遭川普總統開除後，次長布蘭奇(Todd Blanche)出任代理司法部長。51歲的布蘭奇近兩個月來爭取真除，起訴多名川普政敵，並宣布成立規模將近18億元「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)，用來賠償自認曾遭拜登政府司法部不公平調查的川普盟友。根據白宮副幕僚長史卡比諾(Dan Scavino)3日晚間在社群媒體發布拍攝於白宮的影片，川普談到布蘭奇時說，將提名布蘭奇正式出任司法部長。

川普在影片中說，明天便將指示史卡比諾等相關官員展開提名作業，「整個流程進展會很快」。

川普說：「我們要讓他正式成為司法部長。」

紐約時報4日分析，如果布蘭奇獲得川普提名，未來在參議院任命聽證會恐將面臨一場硬仗。川普與布蘭奇近來因為「反武器化基金」的成立而面臨強烈反彈，因為基金是用納稅人稅金支付自稱受到政治迫害的川普盟友。

川普接受3日播出的政治播客節目Pod Force One專訪時，被主持人、紐約郵報專欄作家瑪蓮達‧戴文(Miranda Devine)問到布蘭奇是否有機會真除而當上司法部長。

川普答道：「我想他會的。」

川普表示，對於司法部長並沒有考慮其他人選，布蘭奇擔任代理部長「表現非常好，而且我也跟他認識很久」。

川普私人律師出身的布蘭奇，2025年初出任司法部次長的人事任命案，在參議院表決時以52票對46票通過。

川普 司法部 白宮

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