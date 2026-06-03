川普炒熱接班話題 稱范斯搭魯比歐選2028將所向無敵

美國總統川普27日在華府的白宮內閣會議廳。歐新社

美國總統川普 在「紐約郵報」Podcast節目Pod Force One表示，如果副總統范斯 與國務卿魯比歐 搭檔出戰2028年大選，將「所向無敵」。

路透報導，范斯（JD Vance）與魯比歐（Marco Rubio）都被視為角逐2028年共和黨提名戰的熱門人選。儘管兩人均淡化自己對下屆大選的企圖心，川普（Donald Trump）仍持續炒熱接班話題。

川普在今天播出的節目中告訴「紐約郵報」（New York Post）專欄作家戴文（Miranda Devine）：「我認為JD（范斯）和馬可（魯比歐）聯手，會非常難擊敗。」

法新社報導，川普還說，「他們兩個我都喜歡，也喜歡他們搭檔」，兩人聯手需要雙方同意，但「他們處得非常好」。

但川普並未表態應該由誰出馬當總統候選人。

魯比歐上個月在白宮記者會上以輕鬆幽默的風格，自信滿滿地應對關於伊朗、古巴、中國的問題，因而備受關注。

現年41歲的范斯與55歲的魯比歐皆未正式宣布有意參選。魯比歐還曾公開說范斯是他的朋友，堅稱如果范斯參選，自己2028年不會投入選戰。

近期民調顯示，兩人在共和黨選民中的支持度不相上下。