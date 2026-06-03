我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA總決賽 今晚登場…今日5件事

一洲焦點／6州初選掀變 加州洗牌、CBS老將出局

川普炒熱接班話題 稱范斯搭魯比歐選2028將所向無敵

中央社華盛頓3日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普27日在華府的白宮內閣會議廳。歐新社
美國總統川普27日在華府的白宮內閣會議廳。歐新社

美國總統川普在「紐約郵報」Podcast節目Pod Force One表示，如果副總統范斯與國務卿魯比歐搭檔出戰2028年大選，將「所向無敵」。

路透報導，范斯（JD Vance）與魯比歐（Marco Rubio）都被視為角逐2028年共和黨提名戰的熱門人選。儘管兩人均淡化自己對下屆大選的企圖心，川普（Donald Trump）仍持續炒熱接班話題。

川普在今天播出的節目中告訴「紐約郵報」（New York Post）專欄作家戴文（Miranda Devine）：「我認為JD（范斯）和馬可（魯比歐）聯手，會非常難擊敗。」

法新社報導，川普還說，「他們兩個我都喜歡，也喜歡他們搭檔」，兩人聯手需要雙方同意，但「他們處得非常好」。

但川普並未表態應該由誰出馬當總統候選人。

魯比歐上個月在白宮記者會上以輕鬆幽默的風格，自信滿滿地應對關於伊朗、古巴、中國的問題，因而備受關注。

現年41歲的范斯與55歲的魯比歐皆未正式宣布有意參選。魯比歐還曾公開說范斯是他的朋友，堅稱如果范斯參選，自己2028年不會投入選戰。

近期民調顯示，兩人在共和黨選民中的支持度不相上下。

范斯 魯比歐 川普

上一則

川普證實曾斥內唐亞胡瘋狂 以黎衝突牽動美伊談判

延伸閱讀

白宮簡報室變2028接班人試煉場 川普公開測試魯比歐與范斯人氣

白宮簡報室變2028接班人試煉場 川普公開測試魯比歐與范斯人氣
川普證實曾斥內唐亞胡瘋狂 以黎衝突牽動美伊談判

川普證實曾斥內唐亞胡瘋狂 以黎衝突牽動美伊談判
川普稱美伊談判進展順利 目前不考慮放寬對伊朗制裁

川普稱美伊談判進展順利 目前不考慮放寬對伊朗制裁
川普、賴清德通話已在準備中？魯比歐這麼說

川普、賴清德通話已在準備中？魯比歐這麼說

熱門新聞

美國國會外一面美國國旗。(路透)

美國綠卡原籍申請又轉彎 國安部澄清「看個案」2類人較受影響

2026-05-30 23:10
川普總統。(路透)

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

2026-05-30 16:22
維吉尼亞發生嚴重交通事故，警方在現場調查。（美聯社）

維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島

2026-05-29 17:49
多組藝人及團體表態拒絕在「偉哉美國博覽會」演出，川普總統表示他會親自領銜表演，稍後又說乾脆取消。（路透）

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

2026-06-01 06:47
USCIS要求綠卡申請要回母國提出，引起不少人緊張，但又補充專業人士不在此限。圖為美國駐北京大使館。（美聯社）

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

2026-05-28 05:42
Seasats公司的「光魚」USV首次自主穿越台灣海峽，並稱監控到中國軍艦。（取自美國海軍）

美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦

2026-05-29 02:29

超人氣

更多 >
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...
買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要

買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要
台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」
柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售

柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售