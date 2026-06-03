川普證實曾斥內唐亞胡瘋狂 以黎衝突牽動美伊談判

美國總統川普。路透

美國總統川普 承認，他近日與以色列 總理內唐亞胡在通話中討論以黎衝突時，曾稱對方瘋狂。美國試圖透過談判結束與伊朗的戰爭，但以色列和黎巴嫩 的戰事增添相關變數。

路透報導，在今天播出的訪談中，川普（Donald Trump）被問到他是否如美國新聞網站Axios所指出那樣，稱內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）「簡直瘋了」，並指責他不知感恩。

川普在「紐約郵報」（New York Post）Podcast節目Pod Force One坦承：「我是有這麼說。我不會說我在生氣，只是他持續和黎巴嫩作戰，讓我有點困擾。」

川普接著強調，他和內唐亞胡的關係仍然很好。

Axios先前報導，一位未具名美國官員透露，川普本月1日在通話中對內唐亞胡說：「你他媽的瘋了。如果不是我，你現在早被關在監獄裡。我是在救你。現在大家都恨你，大家都因為這件事恨以色列。」

川普受訪時說：「我當時告訴他，比比（Bibi，內唐亞胡的小名），我們得停止這件事，我們必須讓它停下來。」

伊朗曾表示，除非停火範圍包括黎巴嫩，否則不會與美國達成終戰協議。川普與內唐亞胡2月底聯合對伊朗開戰後，伊朗盟友黎巴嫩真主黨（Hezbollah）為支援德黑蘭也向以色列開火，以軍因此於3月入侵黎國追擊真主黨。

儘管在美國斡旋下，以色列和真主黨1日宣布達成協議，以軍暫緩攻擊真主黨掌控的黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊地區，真主黨也暫停跨境襲擊，但雙方衝突仍未停歇。

黎巴嫩國安消息人士指出，以色列無人機今天在黎國南部發動攻擊，至少造成6人喪命，並鎖定貝魯特南方一台車輛。以方則表示，攔截一架可能由真主黨發射的敵對飛行器。