我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃主辦城／華人區就在球場旁：西雅圖觀賽指南

CBS又傳人事地震 解雇「60分鐘」節目資深記者沛里

川普證實曾斥內唐亞胡瘋狂 以黎衝突牽動美伊談判

中央社華盛頓3日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普承認，他近日與以色列總理內唐亞胡在通話中討論以黎衝突時，曾稱對方瘋狂。美國試圖透過談判結束與伊朗的戰爭，但以色列和黎巴嫩的戰事增添相關變數。

路透報導，在今天播出的訪談中，川普（Donald Trump）被問到他是否如美國新聞網站Axios所指出那樣，稱內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）「簡直瘋了」，並指責他不知感恩。

川普在「紐約郵報」（New York Post）Podcast節目Pod Force One坦承：「我是有這麼說。我不會說我在生氣，只是他持續和黎巴嫩作戰，讓我有點困擾。」

川普接著強調，他和內唐亞胡的關係仍然很好。

Axios先前報導，一位未具名美國官員透露，川普本月1日在通話中對內唐亞胡說：「你他媽的瘋了。如果不是我，你現在早被關在監獄裡。我是在救你。現在大家都恨你，大家都因為這件事恨以色列。」

川普受訪時說：「我當時告訴他，比比（Bibi，內唐亞胡的小名），我們得停止這件事，我們必須讓它停下來。」

伊朗曾表示，除非停火範圍包括黎巴嫩，否則不會與美國達成終戰協議。川普與內唐亞胡2月底聯合對伊朗開戰後，伊朗盟友黎巴嫩真主黨（Hezbollah）為支援德黑蘭也向以色列開火，以軍因此於3月入侵黎國追擊真主黨。

儘管在美國斡旋下，以色列和真主黨1日宣布達成協議，以軍暫緩攻擊真主黨掌控的黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊地區，真主黨也暫停跨境襲擊，但雙方衝突仍未停歇。

黎巴嫩國安消息人士指出，以色列無人機今天在黎國南部發動攻擊，至少造成6人喪命，並鎖定貝魯特南方一台車輛。以方則表示，攔截一架可能由真主黨發射的敵對飛行器。

川普 以色列 黎巴嫩

上一則

紐時：舒默挑的候選人在民主黨愛州聯邦參議員初選勝出

延伸閱讀

美伊談判卡關 川普爆粗口罵內唐亞胡：你他Ｘ的瘋了

美伊談判卡關 川普爆粗口罵內唐亞胡：你他Ｘ的瘋了
川普為伊朗協議翻臉內幕曝光 飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光 飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」
川普喊以黎衝突停火 以色列總理：以軍將按計畫繼續行動

川普喊以黎衝突停火 以色列總理：以軍將按計畫繼續行動

美伊和談險破局？川普：以軍已停止對黎巴嫩的攻擊

美伊和談險破局？川普：以軍已停止對黎巴嫩的攻擊

熱門新聞

美國國會外一面美國國旗。(路透)

美國綠卡原籍申請又轉彎 國安部澄清「看個案」2類人較受影響

2026-05-30 23:10
川普總統。(路透)

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

2026-05-30 16:22
維吉尼亞發生嚴重交通事故，警方在現場調查。（美聯社）

維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島

2026-05-29 17:49
多組藝人及團體表態拒絕在「偉哉美國博覽會」演出，川普總統表示他會親自領銜表演，稍後又說乾脆取消。（路透）

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

2026-06-01 06:47
USCIS要求綠卡申請要回母國提出，引起不少人緊張，但又補充專業人士不在此限。圖為美國駐北京大使館。（美聯社）

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

2026-05-28 05:42
Seasats公司的「光魚」USV首次自主穿越台灣海峽，並稱監控到中國軍艦。（取自美國海軍）

美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦

2026-05-29 02:29

超人氣

更多 >
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺
按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...
買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要

買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要
台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」