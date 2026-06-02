遭槍擊案中斷 白宮記者協會宣布這天補辦晚宴

川普總統(左)與白宮記者協會主席江惟嘉(右)4月25日在記協晚宴席間談話。(歐新社資料照)

白宮 記者協會2日宣布，將把年度晚宴改期至7月24日舉行；原訂於4月25日舉辦的記協晚宴，因一名男子持槍闖入而被迫中斷。

川普 總統隨後在真實社群(Truth Social)發文，表示已收到白宮記者協會的演講邀請，並欣然應允出席。

記協主席江惟嘉(Weijia Jiang)在致協會成員的信中表示，改期後的活動將是「規模更為精簡的聚會」，並將採取「大幅強化的安全措施與全新的入場程序」。

川普說，活動將在華盛頓特區的華爾道夫阿斯托里亞酒店舉行，並表示：「正巧，那棟大樓與宴會廳是我蓋的！」

原在4月25日舉辦的記協晚宴，遭31歲嫌犯艾倫(Cole Tomas Allen)闖入宴會現場並開槍，川普、副總統范斯及多名內閣成員立即被撤離。艾倫被安保人員制伏，被控企圖行刺、持致命武器襲擊聯邦執法人員及兩項槍械相關罪名。

白宮記者協會在事後因安保不足遭到外界批評。川普在槍擊 發生後不久於白宮表示：「我本不想這樣說，但這正是我們必須在白宮打造相關設施的原因…那裡的宴會廳空間更大，更加安全，可防無人機入侵，並配有防彈玻璃。我們需要這座宴會廳。」

4月的晚宴是川普以總統身分首次出席，他之前曾以一般市民身分與會，卻被當成脫口秀演員及時任總統歐巴馬的取笑對象。自2017年起，他開始抵制這項活動，直至今年3月才宣布重返晚宴。