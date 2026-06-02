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WSJ：保持中立的阿曼被美國施壓 必須選邊站並與伊朗斷交

記者顏伶如／即時報導
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華爾街日報（WSJ）1日報導，伊朗戰爭爆發以來，阿曼一直是受到美伊雙方信任的阿拉伯國家，不過中立地位近來出現動搖，美國頻頻施壓要求選邊站並與伊朗斷交。華府向阿曼施壓的理由來自一份最新情報評估資料，內容指出馬斯開特(Muscat)打算與伊朗聯手，向通過荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)的船隻徵收通行費，但消息遭阿曼否認。

報導指出，阿拉伯官員說，戰爭發生之初，阿曼官員很快便與德黑蘭建立私下溝通管道，讓海灣國家得以重新開放飛行走廊，這是阿曼首府馬斯開特在衝突當中堅守中立所獲致的外交勝利。

然而，三個月過去之後，如今中立地位卻開始出現反效果。華府逐漸把阿曼對待德黑蘭的方式視為敵對美國，美國官員與阿拉伯官員均表示，華府已施壓阿曼必須選邊站，並且要求切斷與伊朗的外交關係。

一名美國官員說，過去幾天，川普政府揚言要制裁甚至轟炸阿曼，因為最新情報評估資料顯示，馬斯開特打算跟伊朗聯手向通過荷莫茲海峽的船隻收取通行費。阿曼則一再否認有收取通行費的計畫。

阿曼新聞部部長哈拉西(Abdulla Al-Harrasi)拒絕針對美國施壓傳聞評論，僅表示阿曼隨時做好準備願意跟美國與所有負責任的夥伴合作以促進穩定，防止破壞，維護共同戰略利益。

報導指出，如果阿曼選擇跟美國站在同一邊，將面臨波斯灣地區鄰國一樣的風險，在衝突期間遭到伊朗攻擊。

英國智庫「皇家國際事務研究所」(Chatham House)中東分析主任瓦基爾(Sanam Vakil)指出，阿曼以外交政策長期保持中立而自豪，但戰爭發生迄今與德黑蘭打交道的方式卻招致批評與檢視。

瓦基爾表示，川普政府對阿曼的威脅凸顯了美國某些決策圈人士認為阿曼明顯同情伊朗。

華府與德黑蘭先前幾次核子談判時，阿曼都曾居中協調，不過荷莫茲海峽航運受到攻擊、整個中東地區遭到導彈及無人機攻擊之際，阿曼卻未點名譴責伊朗。一名知情人士說，如此作法並不符合阿曼的外交傳統。

戰爭期間，伊朗對阿曼發動的攻擊，火力遠低於對待其他鄰國。

阿拉伯官員與美國官員說，戰爭初期，阿曼領土曾用來向美軍提供後勤補給，但規模極小。

華府 伊朗 荷莫茲海峽

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