庇護政策緊縮 抵美1年後申請「無需面談」可駁回

川普政府將允許移民官員無需訪談，直接駁回未能在抵美一年內提出申請的庇護案。圖為申請庇護的一個瓜地馬拉家庭，在志工陪同下離開移民法庭。(美聯社)

川普政府進一步收緊庇護 申請程序，允許移民 官員無需面對面訪談，直接駁回未能在抵美一年內提出申請的庇護案。

根據哥倫比亞 新聞(CBS News)取得的政府內部文件，國土安全部(DHS)正在制定一項重要規定，允許移民官員無需與申請人面談，即可迅速駁回部分庇護申請。

根據這項法規，DHS下屬機構「美國公民及移民服務局」(USCIS)的官員將獲授權，若庇護申請人抵美一年後才申請，即可無需按照傳統的面談程序就直接駁回。

此類被拒申請人會移交司法部移民法庭系統，進入對抗式驅逐程序，要求他們在法庭上為自己的留美理由作出辯護。

美國移民法規定外國人須在抵美一年內申請庇護，否則將失去資格；但同時設有例外條款，例如申請人遭遇嚴重疾病、缺乏法律諮詢等特殊情況，無人陪伴的未成年人也不受此期限限制。

新規下，若USCIS官員認定申請人可能符合「例外情況」，仍會安排面談，不過在川普政府政策導向下，符合「例外情況」的人只會是極少數。

USCIS發言人回應 CBS News 查詢時表示，川普政府正在「考慮多種方案」來解決當前超過100萬份庇護申請的嚴重積壓問題，並歸咎是拜登政府開放邊境政策所造成。

發言人又說，新規是避免浪費寶貴時間，因為那些申請最終是會移交至移民法庭系統。

移民權益組織警告，如果實施新規，可能會面臨法律挑戰，因為它改變了現有程序的公平性原則。

專門協助尋求庇護者的律師克魯茲(Conchita Cruz) 指出，這項規定可能會錯誤地將許多申請人直接推入驅逐程序，沒有給他們機會解釋為何會在一年期限過後才提交申請。

她強調，政府不能隨意改變多年來，申請人一直所依賴的規則，這對他們來說極不公平。

政府數據顯示，截至去年秋季， USCIS積壓了150萬份庇護申請；而負責處理遣返案件的移民法庭積壓了330萬起案件，其中230萬起為庇護申請。