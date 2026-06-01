川普發文：伊朗很想達成協議 問題終將圓滿解決

川普總統1日凌晨在「真實社群」(Truth Social)發文寫道，伊朗「真的很想達成協議」，但美國七嘴八舌的輿論聲音卻讓談判變得困難。（路透）

川普 總統1日凌晨在「真實社群」(Truth Social)發文寫道，伊朗 「真的很想達成協議」，但美國七嘴八舌的輿論聲音卻讓談判變得困難。川普呼籲美國民眾「放輕鬆、休息一下」，問題終將獲得「圓滿解決」。

川普寫道，伊朗真的很想達成協議，「這對美國以及所有跟我們站在一起的人來說，將是很好的結果」。他表示，但「愚蠢的民主黨人」以及「各種看起來就不愛國的共和黨人」卻不明白，七嘴八舌意見要求動作應該快一點、慢一點、繼續打仗、別再打仗等等，「都讓我履行職責以及談判協商變得更加棘手」。

他指出：「放輕鬆、休息一下。問題終將獲得圓滿解決。」

美軍中央司令部(U.S. Central Command)31日在新聞稿中說，美國面對伊朗侵犯之下，周末期間做出「自衛攻擊」('self-defense strikes)。

CENTCOM指出，美軍周末期間對伊朗位於戈魯克(Goruk)與葛希姆島(Qeshm Island)的雷達與指揮中心、無人機控制設施展開「審慎且經過深思熟慮」的自衛攻擊，摧毀伊朗防空系統、地面控制站以及過去這段期間裡對行經區域水面船隻造成威脅的兩架單向攻擊無人機。

新聞稿指出，這波自衛攻擊行動中美軍並無人員傷亡。

福斯新聞網1日報導，美國持續對伊朗實施封鎖。

CENTCOM在30日新聞稿中說，部署於阿曼灣(Gulf of Oman)的美軍部隊5月29日採取封鎖措施，一艘懸掛甘比亞旗幟、企圖駛向伊朗港口的船隻已經喪失航行能力。