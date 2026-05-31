嗆川普不懂紐約尼克隊 霍楚自己卻搞錯奪冠年分

川普(右)與紐約州長霍楚2024年於一場晚宴上握手。(美聯社)

國會山莊報(The Hill)報導，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)與小唐納・川普 (Donald Trump Jr.)日前隔空互嗆，起因是霍楚質疑川普總統是否真為紐約尼克隊 的忠實球迷，然而卻暴露出霍楚自己似乎對尼克隊歷史不太熟。

紐約尼克隊睽違27年重返NBA總冠軍賽，成為紐約市最夯話題。當記者詢問霍楚對川普自稱尼克隊球迷一事有何看法，她回應說：「我要請他說出1993年冠軍隊的先發陣容，看看他答不答得出來。」

問題是，尼克隊1993年沒有打進總決賽，更遑論奪冠。

事實上，那年尼克隊在東區決賽就以六場輸給芝加哥公牛隊。

隔年尼克再打進總決賽，結果又以七場輸給西區冠軍休士頓火箭隊。

尼克隊歷史上只拿過兩次總冠軍，分別是1970年和1973年。

霍楚的新聞辦公室隨後在X平台上發文稱，她是為了要「釣」川普上鉤才故意說錯，用意是誘導川普認為尼克隊在1993年拿過冠軍，讓川普自己露出馬腳。

小川普在社群媒體上反擊霍楚，寫道：「認識我父親的人都知道，他對運動的了解大概比任何一個圈外人都多。」他補充：「霍楚這個失敗的金句不會有人埋單…就像她的政策一樣。」

不到一小時後，霍楚辦公室在X平台上回嗆小川普：「奇怪耶，他(川普總統)有時間去看籃球賽，卻沒空參加你的婚禮」，並附上一個笑到哭的表情符號。

川普表示計畫出席6月尼克隊在主場進行的總決賽，他告訴記者，他「受到多方邀請」，其中包括尼克隊老闆多蘭(James Dolan)。

至於他沒有出席兒子與安德森(Bettina Anderson)上周末的婚禮，川普以政府公務為由解釋，包括伊朗局勢。

批評霍楚言論的不只小川普一人。前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)的前幕僚長德羅莎(Melissa DeRosa)在社群媒體上寫道，霍楚的嗆聲是「蠢得莫名其妙的一跤」。

德羅莎也點出，霍楚並非紐約市人，而是出生於紐約州水牛城，1990年代曾在漢堡鎮(Hamburg)擔任鎮務委員；而川普「生於皇后區、長於皇后區」。她說：「你不必喜歡他或認同他，但也該承認他很可能真的是尼克隊的死忠球迷。」