明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

川普總統。(路透)

川普 總統今日在真實社群(Truth Social)發文，表示他有意重新評估、甚至取消美國建國250周年音樂會，轉而將其改辦成造勢活動，並將親自擔任壓軸演出者。

川普在真實社群(Truth Social)發文表示：「我聽說原定周三表演的藝人們開始怯場，所以我正在考慮找來全世界最迷人的人登台，這個人不需要吉他，卻比巔峰時期的貓王更能吸引觀眾，這個人比誰都更愛我們的國家，這個人還被許多人稱為史上最偉大的總統(GOAT)——就是我本人——來取代這些報酬高得離譜的三流『藝人』，發表一場重要演講，就像我自擔任總統以來一直做的那樣，帶領這個國家勇往直前！」

他還寫道：「兩年前，美國死氣沉沉，但現在我們已經重新成為全球最火熱的國家。我不需要理會那些荷包滿滿卻還悶悶不樂的所謂『藝人』，我只希望身邊都是快樂的人、聰明的人、成功的人，以及懂得如何贏的人。因此，我透過這篇貼文，正式要求我的團隊評估在周三華盛頓特區、相同時間、相同地點舉辦『美國強勢回歸』大型造勢活動的可行性。我們只邀請真正熱愛美國的人——這將是一場熱烈又華麗的美國慶典！」

藝人紛紛退出

此番言論的導火線，是多名藝人相繼宣布退出演出名單。毒藥樂團(Poison)主唱邁可斯(Bret Michaels)表示，他起初欣然接受演出邀約，後來卻因擔心親友和團員的安全而退出。他表示，活動已「演變成比我當初同意參與時更具分裂性的東西」。

截至目前，九個演出陣容中已有五組退出，包括莫里斯·戴(Morris Day)、Young MC、烽火情侶(The Commodores)及瑪蒂娜·麥克布萊德(Martina McBride)，距活動僅剩一個月。

目前仍在名單上的藝人

現在僅剩四組藝人確認演出：香草冰(Vanilla Ice)、Flo Rida、C+C Music Factory，以及米利·凡尼利(Milli Vanilli)。香草冰接受TMZ採訪時表示：「我來這裡是要跟美國一起嗨，音樂就是要把人聚在一起。」

川普自己就是貓王迷

川普一向是貓王的忠實粉絲，這也不是他第一次拿自己與貓王相比。2018年他曾說年輕時別人都說他長得像貓王，今年初他還特地參觀了貓王故居雅園(Graceland)，並在現場開玩笑說自己差點謊稱認識貓王。他的競選活動也長期以「Suspicious Minds」等貓王經典歌曲作為背景音樂。