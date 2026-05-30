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赫塞斯：為任何可能突發情況做準備 對台立場未變

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赫塞斯：為任何可能突發情況做準備 對台立場未變

中央社華盛頓30日專電
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國防部長赫塞斯30日在新加坡舉行的香格里拉對話全體會議上發表演說。(歐新社)
國防部長赫塞斯30日在新加坡舉行的香格里拉對話全體會議上發表演說。(歐新社)

美國國防部長赫塞斯新加坡出席「香格里拉對話」，他在當地接受媒體聯訪表示，美國清楚中國正在進行重大軍事擴張，華府對此進行考量，以確保為任何可能的突發情況做好準備；他也重申，美國對台立場沒有改變。

赫塞斯（Pete Hegseth）30日在美國駐新加坡大使館接受媒體聯訪，根據戰爭部提供逐字稿，被問及是否認為自己今年在「香格里拉對話」演說針對中國的用語比去年溫和，以及美國是否已決定暫緩新一波對台軍售，赫塞斯回應說，美國會展現強大實力，但也能「溫言在口，同時把大棒拿在手」（speak softly while carrying that big stick）。

他表示，美國清楚，在某些領域能和中國合作。「我們尊重他們的野心」，也知道他們正在進行重大軍事擴張，美國必須對此進行考量，「以確保我們為任何可能的突發狀況做好準備」。

同時，赫塞斯表示，美國對台灣的立場並沒有改變。

談及美國總統川普（Donald Trump）日前赴北京和中國國家主席習近平舉行雙邊會，赫塞斯說，美中兩國聚在一起，降低衝突並針對當前議題進行對話，至關重要。但「這不一定意味著雙邊關係或雙方看待世界的方式出現了徹底變化」。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）於29日至31日在新加坡舉行，赫塞斯30日發表演說表示，對於中國的軍事擴張及其在區域內外軍事活動的擴展，各界憂慮「十分合理」。

他強調，「沒有任何國家，包括中國，能夠建立霸權」，並對美國與盟友安全構成威脅。

赫塞斯指出，美國期望盟友與夥伴將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的3.5%；美國也承諾投入1.5兆美元，強化自身軍力。

他還說，川普相信應協助那些願意自助的國家。

對於與會者提問有關美國對台軍售議題，赫塞斯回應，最終取決於川普的決定。

赫塞斯 新加坡 華府

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