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法官裁定 將川普名字從甘迺迪中心移除

法官裁定 將川普名字從甘迺迪中心移除

新華社華盛頓5月29日電
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華府法官29日裁定將川普總統的名字，從甘迺迪表演藝術中心移除。（路透）
華府法官29日裁定將川普總統的名字，從甘迺迪表演藝術中心移除。（路透）

哥倫比亞特區聯邦地區法院法官29日裁定將川普總統的名字從甘迺迪表演藝術中心移除，以及中止該中心關閉兩年以進行翻修的計畫。

2025年12月，白宮宣布甘迺迪中心更名為「川普-甘迺迪中心」。這一更名舉動遭到美國民主黨和甘迺迪家族強烈反對。俄亥俄州民主黨籍聯邦眾議員、甘迺迪中心董事會成員喬伊絲·貝蒂向法院提起訴訟，要求撤銷更名決定並移除川普的名字。今年2月，川普在社群媒體上宣布，「川普-甘迺迪中心」將於7月起暫停演出運營大約兩年時間，以便進行翻新建設。

哥倫比亞特區聯邦地區法院法官克里斯托弗·庫珀29日裁定，未經國會立法，不得更改甘迺迪中心名稱。庫珀在長達94頁的裁決書中寫道：「甘迺迪中心的組織章程明確規定，該中心應以甘迺迪總統的名字命名，董事會單方面不得更改其正式名稱或公共紀念館名稱。國會賦予甘迺迪中心這個名字，也只有國會才能更改它……法院認為，董事會單方面將甘迺迪中心更名在川普總統名下，超越其法定權限」。

庫珀要求相關方在14天內拆除甘迺迪中心所有帶有川普名字的實體標牌，並從官方材料中刪除任何有關「川普-甘迺迪中心」的內容。此外，庫珀還裁定中止甘迺迪中心為期兩年的關閉翻修計畫。

甘迺迪中心以美國第35任總統約翰·甘迺迪命名，于1971年正式啟用。甘迺迪中心被廣泛認為是美國的國家文化中心，承辦世界一流的音樂、歌劇、戲劇、舞蹈及其他藝術演出。據當地媒體此前報道，這一更名已直接影響了甘迺迪中心的正常文化活動，一些音樂家和演出團體陸續宣布取消或退出在該中心的演出。

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