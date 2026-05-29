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維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島

編譯中心／即時報導
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一輛巴士29日清晨在維吉尼亞州的95號州際公路（Interstate 95）撞上因施工區而減速的多輛車輛，造成五人死亡、數十人受傷，傷者包括華裔巴士司機。

這起事故發生於凌晨約2點35分，地點位於斯塔福德郡（Stafford County）靠近匡提科（Quantico）一帶的95號州際公路南向車道。警方表示，五名死者全都在遭巴士撞擊的車輛內，另有44人被送往醫院，其中三人傷勢危急。

州警在新聞稿中表示：「初步調查顯示，南向車流因前方施工區而開始減速。一輛巴士未能隨車流減速，撞上了六輛車。」警方表示，巴士上約有34名乘客。

 州警確認巴士司機為48歲、來自紐約市史泰登島（Staten Island）的董景（Jing S. Dong，音譯）。

這輛巴士由位於北卡羅來納州金斯山（Kings Mountain）的 E&P Travel Inc. 營運。根據聯邦汽車運輸安全管理局（FMCSA）的合規紀錄摘要，該公司在過去兩年僅有一起涉及旗下車輛的人員受傷事故，其安全評級被列為「滿及格」。

根據北卡羅來納州州務卿辦公室的紀錄，該公司由劉碩（Shuo Liu，音譯）於2023年11月24日註冊成立。劉碩同時被列為公司的註冊代理人。FMCSA網站顯示，該公司營運4輛車，並聘有11名司機。

華人 華裔 維吉尼亞州

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