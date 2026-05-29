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川普關於伊美協議說法「真假參半 描繪捏造的勝利」？

新華社德黑蘭5月29日電
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美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

伊朗法爾斯通訊社29日以一名伊方知情人士為消息源，反駁美國總統川普關於美伊協議內容的最新說法，稱其言論「真假參半」，試圖描繪一場捏造的勝利。

法爾斯通訊社援引這名知情人士的話報導，幾乎所有人都清楚，這些說法缺乏可信度。協議文本根據「以承諾換承諾」框架起草，目前處於伊朗最終審批階段，尚未作出最終決定。然而，川普卻發表與協議文本相悖的言論。

報導說，川普對協議要點的歪曲主要體現在兩個方面。一是霍爾木茲海峽。川普聲稱伊朗有義務無償開放霍爾木茲海峽，但協議文本並無此類條款。伊朗強調，封鎖解除後將根據預先商定的安排開放海峽。這些安排可能包括對船隻進行監控、檢查、提供服務以及確保安全。二是核材料。川普聲稱伊朗必須移除或銷毀其核材料。但知情人士強調，諒解備忘錄中不僅沒有此類內容，而且這種說法毫無根據。

報導還說，川普忽略了協議中的一些關鍵條款，比如美國必須立即解凍伊朗被凍結資產中的120億美元。這是川普沒有提及的，卻是協議最重要的條款之一。且根據協議文本，在這筆款項解凍前，伊朗不會進入任何後續談判階段。另一關鍵條款是根據黎巴嫩真主黨的立場，各方在黎巴嫩實現全面停火。

據知情人士透露，只有上述問題得到解決後，伊朗才會進入下一階段談判，討論全面解除制裁及核問題。與此同時，伊朗官員強調，最終協議將基於伊朗的原則和紅線，並在對美國完全不信任的前提下制定。一旦出現任何違約行為，伊朗將立即採取對等行動。

川普 伊朗 真主黨

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