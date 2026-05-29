我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坐著也能減輕失智風險 研究：關鍵在是否動腦

維州大車禍…大巴撞6車 5死34傷

川普進白宮戰情室開會：擬解除封鎖荷莫茲海峽

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美伊衝突至今尚未達成和平協議，有報導指出，美伊現階段達成暫時協議，擬延長停火，美國總統川普29日表示，他即將到白宮戰情室開會，針對協議內容做最後定奪，並表示，美國將解除對荷莫茲海峽的海上封鎖。

根據報導，有美國官員透露，美國和伊朗28日達成暫時協議，將延長停火期限60天、解除荷莫茲海峽的航運限制，並啟動新一輪關於伊朗核計畫的談判ㄝ不過川普尚未拍板。

川普29日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，伊朗必須同意永遠不能擁有核子武器，同時荷莫茲海峽必須立即解封，開放航運交通，未來也不得收費；若伊朗部署有任何水雷，必須完成拆除工作。

川普指出，美軍已經利用水下掃雷艇，透過引爆的方式清除很多水雷，指伊朗應立即清除剩下為數不多的水雷。

川普說，因美方海上封鎖而滯留的船隻，可以開始返航，指美方的海上封鎖將會解除。

川普並表示，美國將與伊朗伊斯蘭共和國和原子能委員會密切合作，共同挖出伊朗去年因美軍轟炸而被埋在地底下的濃縮鈾，並將其摧毀。川普說，美國和伊朗之間不會有任何金錢上的往來。

川普指出，美伊之間在其他較為不重要的議題上都已經達成共識，他即將進入白宮戰情室，針對協議內容做最後決定。不過川普並未說明是要針對暫時協議做決定，還是針對美伊最終的和平協議做決定。

荷莫茲海峽 川普 白宮

上一則

美財長：昔日經濟過度依賴中國 川普政策正扭轉失誤

延伸閱讀

美伊又卡關 川普：不急簽協議 持續封鎖荷莫茲

美伊又卡關 川普：不急簽協議 持續封鎖荷莫茲
荷莫茲海峽要打開了？ Axios獨家曝光美伊協議草案：停火60天

荷莫茲海峽要打開了？ Axios獨家曝光美伊協議草案：停火60天
和平前奏？美伊擬簽備忘錄 停火延長60天、荷莫茲海峽免費通行

和平前奏？美伊擬簽備忘錄 停火延長60天、荷莫茲海峽免費通行
美伊暫時協議延長停火60天？川還未點頭 伊沒拍板

美伊暫時協議延長停火60天？川還未點頭 伊沒拍板

熱門新聞

眾院能源暨商務委員會(House Energy and Commerce Committee)21日以48票對1票通過表決，同意讓旨在將日光節約時間(daylight saving time)變成永久化的「日光保護法案」(Sunshine Protection Act)，納入範圍更龐大的另一項法案當中。（美聯社）

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

2026-05-22 08:23
佛州的高中生摸黑走路上學，如果永久實行「日光節約時間」，家長擔心孩子冬日上學的安全。(美聯社)

可能摸黑上學…全年日光節約時間 誰受益？誰受害？

2026-05-23 02:21
川普政府對移民政策再進一步緊縮，將要求多數綠卡申請者返回母國提出申請。圖為USCIS紐約辦公室。(路透)

須回母國申請綠卡？律師籲勿恐慌：2類簽證不受影響

2026-05-23 10:08
移民局日前指申請綠卡要回母國，引發恐慌，移民局24日補充，持有H-1B簽證要轉換身分者，大多數不必離境，依現行做法辦理。（路透）

USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

2026-05-25 05:22
公民暨移民服務局將要求多數綠卡申請者須離境返回母國提出申請，勢將影響許多目前在國內的綠卡申請者。（取自USCIS官網）

綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作

2026-05-23 15:02
USCIS要求綠卡申請要回母國提出，引起不少人緊張，但又補充專業人士不在此限。圖為美國駐北京大使館。（美聯社）

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

2026-05-28 05:42

超人氣

更多 >
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
泳池海盜、人肉占位、上空浴 郵輪長期痛點業者出手了

泳池海盜、人肉占位、上空浴 郵輪長期痛點業者出手了
21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光
馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟
好市多員工：免費試吃奇葩多 這些讓人超不爽

好市多員工：免費試吃奇葩多 這些讓人超不爽