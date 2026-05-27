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川普稱美伊談判進展順利 目前不考慮放寬對伊朗制裁

中央社華盛頓27日專電
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美國總統川普（中）、國務卿魯比歐（左）和國防部長赫塞斯（右）27日在華府參加內閣...
美國總統川普（中）、國務卿魯比歐（左）和國防部長赫塞斯（右）27日在華府參加內閣會議。(路透)

美伊談判前景未明之際，美國總統川普今天在內閣會議上表示，談判進展順利，但目前不考慮放寬對伊朗的制裁，也不排除再對伊朗動武的可能性。美國國務卿魯比歐則說，接下來幾個小時到幾天內可看出談判是否能有進展。

美國與伊朗針對終結中東戰事的談判接近關鍵時刻，但相關消息不一。川普（Donald Trump）今天在白宮舉行內閣會議並接受媒體提問；被問及目前和伊朗談判的情況，他表示，「我認為我們進展非常順利，他們開始向我們提供那些他們必須交出的東西」。

川普說，如果伊朗照做，那很好，但如果他們不肯，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）「就會去徹底解決他們」。

至於是否會放心讓俄羅斯或中國拿走伊朗的濃縮鈾庫存，川普表示，「不，我不會感到放心」。

對於媒體問及，美國是否正考慮放寬對伊朗的制裁，允許其將原油銷往市場？川普回應說，目前沒有談到放寬任何制裁或提供資金的部分，「我們掌控著他們（伊朗）聲稱屬於他們的資金… 當他們表現得當、做正確的事時，我們才會把錢交給他們，但目前我們不會這麼做」。

同時，川普強調，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將對所有人開放，「它是國際水域，沒有人可以控制它」，這是正在談判中的一部分。美國將會監控荷莫茲海峽的情況。

針對美伊談判，魯比歐（Marco Rubio）今天也在內閣會議上表示，川普總統的首選是透過談判解決問題，並看看能否達成協議。魯比歐認為目前已取得一些進展，「接下來幾個小時到幾天內，我們就能看出是否能有進展」。

魯比歐也重申美國的底線，伊朗絕對不能擁有核武。

自2月28日美國聯手以色列對伊朗開戰以來，伊朗已實質封鎖荷莫茲海峽這條重要航道。在巴基斯坦居間斡旋下，各方於4月8日展開脆弱的暫時停火。

戰爭爆發前，全球1/5的石油與天然氣都經由荷莫茲海峽運送。

伊朗 川普 魯比歐

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