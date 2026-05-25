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川普要求中東國家加入亞伯拉罕協議 點名沙烏地和卡達

編譯羅方妤／即時報導
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美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

英國天空新聞報導，美國總統川普25日在「真實社群」發文，要求中東各國加入「亞伯拉罕協議」，與以色列關係正常化。

川普點名沙烏地阿拉伯、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦加入「亞伯拉罕協議」，還提到阿聯與巴林已經簽署。

川普表示，他上周六與這些國家的領導人會談，「有鑑於美國為解決這個非常複雜的問題所做的所有努力，至少這些國家該同時強制簽署『亞伯拉罕協議』。」

川普還提出伊朗也要加入亞伯拉罕協議的想法，並說：「哇，那樣就很特別了。」

川普在貼文中說，亞伯拉罕協議將成為「一份受全世界前所未有尊崇的文件。」他補充說：「首先應該是沙烏地阿拉伯和卡達立即簽署協議，其他國家也該效仿。如果他們不這麼做，就不該成為這份協議的一份子，因為這表明他們別有用心。透過這篇貼文，我正在要求我的代表們啟動並成功完成這項程序，讓這些國家簽署加入這份本就具歷史意義的『亞伯拉罕協議』。」

紐約時報報導，在2020年川普上個總統任期，巴林和阿聯簽署了「亞伯拉罕協議」，與以色列關係正常化，隨後以色列與摩洛哥簽署了類似協議。在此之前，正式承認以色列的阿拉伯國家只有埃及和約旦，其他大多數阿拉伯國家都承諾，在巴勒斯坦建國之前不會承認以色列。

分析家表示，美國與以色列結束對伊朗的戰爭，未必能促使沙烏地阿拉伯及其他國家加入「亞伯拉罕協議」。以色列在加薩戰爭中的行動以及巴勒斯坦平民承受的巨大苦難，使得阿拉伯國家更難加入該協議。

川普 巴基斯坦 伊朗

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