川普將接受13個月裡第三次例行健康檢查

美國總統川普。（美聯社）

華盛頓郵報 25日報導，川普 總統26日將前往華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)接受13個月裡的第三度例行健康檢查，川普雖然自稱身體狀況極佳，但有醫師指出白宮 對川普某些身體狀況卻未充分解釋，例如手部瘀傷、腿部腫脹以及偶爾出現睏意等。

前總統錢尼(Dick Cheney)生前心臟醫師雷尼爾(Jonathan Reiner)表示，白宮似乎不想承認川普有任何疾病，而川普年近八旬，老年人難免會有健康問題。

雷尼爾指出，川普雙腿明顯腫脹令人擔憂，狀況從去年夏天變得顯而易見；白宮2025年7月說川普患有慢性靜脈功能不全，但2025年4月健檢報告並未提及這點，如果狀況當時已存在便涉及醫師疏忽或沒有披露病情等問題。

他表示，若是健檢後幾周出現雙腿腫脹可能是急性水腫，需要深入評估是否為充血性心臟衰竭；白宮說川普手部反覆出現瘀傷是因為每日服用阿斯匹靈及頻繁握手，「我們常看到他左手有類似瘀傷，我懷疑他是否用左手跟人握手」。

川普是美國歷史上就職時最高齡的總統。白宮本月稍早表示，川普26日將前往華特里德國家軍事醫學中心接受例行內科檢查與牙齒檢查。

二度執政之後，川普2025年4月到華特里接受年度健檢，10月接受第二次健檢。官員表示10月檢查是「已經排定的後續追蹤」，引發外界長達數周對川普診斷結果、接受哪些治療的詢問，但白宮並未明確答覆。相隔將近三個月之後，川普與白宮才澄清說是接受電腦斷層掃描(CT scan)。

川普醫生巴巴貝拉(Sean Barbabella)指出，川普接受電腦斷層掃描是為了排除任何心血管問題的預防手段。

白宮表示，今年1月以來，川普曾兩次造訪佛羅里達州一間牙醫診所，接受例行洗牙與保健護理。

法律並未要求總統公布健康紀錄，但每年造訪華特里已經是現代史上的總統慣例。兩黨都有某些國會議員要求對國家元首的健康狀況有更多了解，包括成立獨立委員會評估總統健康狀況。

今年4月初，社群媒體流傳川普被送到華特里的消息。白宮官員駁斥指出，川普沒有公開露面是在關注伊朗搜救行動。

賓州大學(University of Pennsylvania)安納柏格公共政策中心(Annenberg Public Policy Center)主任傑米生(Kathleen Hall Jamieson)說，川普一直是不實訊息的受害者，但川普自己也對散布不實訊息推波助瀾。