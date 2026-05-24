一文讀懂╱美伊協議 談得怎麼樣？

美國總統川普23日稱與伊朗已「基本談成」一份包括開放荷莫茲海峽在內的協議。（路透）

美國總統川普23日稱與伊朗 已「基本談成」一份包括開放荷莫茲海峽 在內的協議，正待美伊雙方及相關國家最終確定。伊朗外交部發言人巴加埃23日說，伊美正在努力敲定諒解備忘錄。但從各方傳遞出的消息來看，美伊在伊朗放棄高濃縮鈾庫存、開放荷莫茲海峽等問題上仍存在明顯分歧。

美伊怎麼談

美國和伊朗主要通過調解方巴基斯坦 傳遞信息。

巴陸軍參謀長穆尼爾日前訪問了伊朗，與多名伊朗高層官員進行會晤。巴三軍新聞局23日發表聲明說，訪問期間，穆尼爾分別會見了伊朗總統裴澤斯基安、議長卡利巴夫、外長阿拉格齊以及內政部長莫梅尼。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台23日報導，阿拉格齊與穆尼爾進行了會晤，伊美雙方需要交換的信息已通過巴方傳達。

巴基斯坦內政部長納克維也訪問了伊朗，並於22日與阿拉格齊舉行會晤，就推動伊朗與美國結束戰爭的相關談判進程交換意見。

巴加埃23日說，經過數周對話，「伊美雙方的觀點正朝著更加一致的方向發展」，雙方目前正處於一份諒解備忘錄的最終敲定階段。

川普23日下午在社交媒體發文，稱其已同沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達、土耳其、埃及、約旦、巴林等國領導人以及穆尼爾通電話，主要討論關於伊朗以及「與和平諒解備忘錄相關的所有事宜」。

他寫道，「一項協議已基本完成談判，正待美國、伊朗以及上述各國最終敲定」，協議最終事項和細節目前正在商討中，不久將公佈。

談成了什麼

美國阿克西奧斯新聞網站23日援引一名美國官員的話稱，美伊雙方將簽署一份有效期為60天的諒解備忘錄，在60天有效期內，荷莫茲海峽將「免費開放」，伊朗同意清理其在海峽布設的水雷，保證船舶自由通航。作為交換，美國將解除對伊朗港口的封鎖，出台部分制裁豁免措施，允許伊朗自由售賣石油。

該官員稱，美方核心原則是「以行動換鬆綁」，只有伊朗作出實質性讓步後，伊朗要求立即解凍資金、永久解除制裁等訴求才會兌現。諒解備忘錄草案內容包括：伊朗承諾永不謀求核武器，且將就暫停鈾濃縮活動、轉移高豐度濃縮鈾庫存展開談判。

伊朗法爾斯通訊社24日報導說，伊美正努力敲定的諒解備忘錄草案內容包括雙方承諾不攻擊對方及各自盟友。

伊朗塔斯尼姆通訊社24日披露，伊美達成諒解備忘錄的條件包括須先解凍部分伊朗被凍結資產、美國在談判期間解除對伊石油制裁等。伊朗強調必須在諒解備忘錄宣佈之初就解凍其部分被凍結資產。此外，伊朗尚未接受在核問題上採取任何行動。諒解備忘錄不涉及核問題，核問題談判推遲到戰事結束以及「美國採取一些措施」之後。

分歧仍存在

23日，兩名美國官員向《紐約時報》透露，該協議並未解決伊朗究竟將如何放棄其濃縮鈾庫存的問題，而是將具體細節留到下一階段關於伊朗核計劃的談判中解決。

《紐約時報》報導稱，美國長期以來一直希望伊朗放棄高濃縮鈾庫存，因此即便現在還只是一個「原則性承諾」，這一點對協議也非常關鍵。美國談判代表已通過中間人向伊朗明確指出，若無法在初期階段就相關問題達成某種共識，美方將退出談判並恢復軍事行動。

巴加埃23日說，現階段談判不涉及核問題及其相應的解除制裁的具體細節，伊朗之所以暫不深入討論核問題，是因為認為核問題曾兩度成為針對伊朗發動戰爭的藉口。當前伊朗將重點放在推動結束包括黎巴嫩在內「所有戰線上的戰爭」，可能在30天或60天後的下一個階段再進入核問題的談判。

關於荷莫茲海峽問題，巴加埃表示，該問題「與美國無關」，屬於伊朗與沿岸國家之間的事務。伊朗正與阿曼就荷莫茲海峽問題繼續推進合作。

伊朗法爾斯通訊社24日報導稱，川普在社交媒體最新發佈的關於「荷莫茲海峽將開放」的言論「不完整」。根據最新交換的文本，即便達成協議，荷莫茲海峽也將繼續由伊朗「管理」。此外，儘管伊朗同意將允許通過荷莫茲海峽的船隻數量恢復到戰前水平，但並不意味著海峽將恢復到戰前「自由通行」狀態。

可能有變數

據美國媒體23日報導，川普稱，美國究竟是同伊朗達成一份「好協議」，還是會把對方「徹底摧毀」，兩種可能性仍是「對半開」。他很可能最晚在24日決定是否重啟戰事。川普表示，他只願意接受涵蓋伊朗鈾濃縮活動及其濃縮鈾庫存去向等議題的協議。

同時，伊朗伊斯蘭革命衛隊再發聲。據伊朗學生新聞網24日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令艾哈邁德·瓦希迪當日發表講話說，伊朗空軍、海軍、陸軍、太空和網絡等領域保持「最高級別的戰備與威懾狀態」。若敵方再次對伊朗採取軍事行動，將面臨「地區和跨地區規模的毀滅性回應」。