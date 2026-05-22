川普、賴清德通話已在準備中？魯比歐這麼說

魯比歐22日在瑞典接受媒體訪問。（路透）

美國總統川普 日前表示，將和台灣總統賴清德 談話。美國國務卿魯比歐 今天被媒體問及川賴通話是否已在籌備中，他回應說，目前沒有消息可提供。

川普（Donald Trump）上週赴中國訪問，會晤中國國家主席習近平。他在川習會後表示，很快會就美國新一批對台軍售做出決定，還說，將和賴清德談話，引起外界高度關注。

魯比歐（Marco Rubio）22日在瑞典接受媒體聯訪時被問及，若川賴進行通話，他是否會加入？川賴通話的準備工作是否正在進行？他回應表示，「關於這點，我今天沒有任何消息可向你們說明」。

賴清德本週稍早回應媒體提問表示，若有機會與川普對話，會強調國防力量的提升、對美軍事採購，是維護台灣安全、維護台海和平穩定的必要手段，「我們希望這項軍購能夠持續進行」。

賴清德說，他也會強調，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，台灣政府不卑不亢、維持現狀。台灣也是台海和平穩定的守護者，中國才是台海和平穩定的破壞者。

駐美代表處已表示，台美保持良好密切溝通，如同賴清德總統所言，如果有機會將反映台灣社會意見；若有進一步消息，將由美方宣布。