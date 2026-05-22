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川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

記者顏伶如／即時報導
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眾院能源暨商務委員會(House Energy and Commerce Com...
眾院能源暨商務委員會(House Energy and Commerce Committee)21日以48票對1票通過表決，同意讓旨在將日光節約時間(daylight saving time)變成永久化的「日光保護法案」(Sunshine Protection Act)，納入範圍更龐大的另一項法案當中。（美聯社）

眾院能源暨商務委員會(House Energy and Commerce Committee)21日以48票對1票通過表決，同意讓旨在將日光節約時間(daylight saving time)變成永久化的「日光保護法案」(Sunshine Protection Act)，納入範圍更龐大的另一項法案當中。川普總統在「真實社群」(Truth Social)發文對法案表示支持，寫道：「這對共和黨來說也將成為一場漂亮的勝利。」

川普發文寫道：「48比1的表決結果，將讓日光節約時間得以永久化，這太重要了，民眾、城市、各州每年被迫調時鐘而耗資數億，某些時鐘建於高塔之上，一年兩次為了調時間而租用或使用重型設備，費用極為昂貴。」

共和黨佛羅里達州聯邦眾議員布坎南(Vern Buchanan)辦公室21日在新聞稿中說，「日光保護法案」已經納入「機動車輛現代化法案」(Motor Vehicle Modernization Act)替代修正案(Amendment in the Nature of a Substitute)條款，經眾院能源暨商務委員會審議之後將送交全院表決。

布坎南新聞稿指出，這項法案在眾院獲得32位兩黨眾議員連署提案，參院版本的配套法案是由共和黨佛州聯邦參議員史考特(Rick Scott)提出，獲得18名兩黨參議員連署。

福斯新聞網22日報導，目前未採行日光節約時間的幾個州，法案並不會要求強迫實施。

日光節約時間 川普 共和黨

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