川普撤銷對國稅局的100億美元訴訟

美國總統川普。（路透）

川普 總統與長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)、次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)今年1月聯手對國稅局 (IRS )提告，指控稅務人員在未經授權之下，洩露川普第一任期報稅資料給媒體，因此索償100億元。根據18日法院文件，川普已經撤告。川普律師團向法院指出，川普是以「不得再訴」(with prejudice)形式撤告，等於排除了日後重新提起同一訴訟的權利。

紐約時報分析，撤銷訴訟的決定，可能讓川普與司法部避免尷尬，因為佛州南區聯邦區域法院法官威廉斯(Kathleen M. Williams)可能裁定川普提告訴訟無效(invalid)。

川普雖然是以個人身份控告國稅局，而不是以總統身份，但威廉斯先前曾表示可能駁回川普興訟，因為川普身為原告，還同時掌理挨告機構的政府律師。

司法部迄今並未派遣律師出庭答辯或提交任何書面文件，威廉斯先前命令司法部與川普委任律師必須在20日之前提交簡報，說明兩造是否真的處於對立狀態，還是正在串通企圖達到彼此滿意的訴訟結果。

川普律師團18日向法院提交的聲明中說，撤告意味著對於此案再做司法分析都是不妥的。

有線電視新聞網(CNN)18日報導，就在川普撤告的同一時間，川普政府正在討論成立一筆18億元的資金，準備用來補償自認曾經遭受過去幾任政府不公平調查的受害者。

就在媒體報導傳出川普撤告消息的幾分鐘後，將近百名民主黨籍聯邦眾議員呈交給法院的「法庭之友」文書(friend-of-the-court brief)跟著曝光 ，內容批評川普興訟其實是「公然自我圖利」(blatant self-dealing)，企圖透過主動撤案來達成和解，獲取賠償金，法院應該對於操作手段嚴格審查。

國稅局包商李托爾約翰(Charles Littlejohn)將川普及與川普集團(Trump Organization)2019年度報稅資料洩漏給紐約時報及非營利新聞調查機構ProPublica，是這起官司的導火線。川普向法院主張，國稅局應採取更多保護措施，避免前任包商洩露報稅資料。

李托爾約翰因洩露川普與數千名納稅人報稅資料，遭判五年有期徒刑。

CNN報導，川普盟友對政府部門提告，紛紛以和解收場。

前國家安全顧問佛林(Michael Flynn)控告聯邦調查局(FBI)司法陷害且求償5000萬元，和解後獲得100萬元賠償。

涉嫌2016年與俄羅斯接觸的前川普競選顧問佩吉(Carter Page)對司法部、FBI提告，今年4月和解收場。