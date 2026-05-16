川習會後國宴 據傳淮揚菜不合川普口味

川普(中)14日在北京人民大會堂出席中國國家主席習近平舉行的國宴後離開。(美聯社)

美國總統川普 結束訪中之行。但14日晚間中方國宴偏清淡的淮揚菜系，據傳不合偏好漢堡等西式餐點的川普胃口。

澳洲 廣播公司新聞網（ABC News）報導，14日川習會 後的國宴菜單包含北京烤鴨和牛肋排，另有提拉米蘇、水果、冰淇淋等。解放軍軍樂隊現場演奏曲目還加入川普最愛的YMCA。

網路流傳當天國宴菜單為：冷盤、金湯龍蝦、香酥牛肉、北京烤鴨、豆湯鮮蔬、香芥汁鮭魚、冰花水煎包、海螺酥、提拉米蘇、水果、冰淇淋、咖啡、茶。

英國網路媒體LADbible披露，對79歲的川普而言，這趟中國行最困難之處可能是那場國宴，因為上桌的都是不合他口味的食物。之前美國媒體曾披露，川普偏愛漢堡、薯條與牛排等西式食物，也比較喜歡裹上凱薩沙拉醬的蔬菜。

2017年川普首次以總統身分訪中，當時中方端出的菜色包括海鮮濃湯、宮保雞丁及番茄醬燉牛排，後者可謂是他愛的「牛排配番茄醬」升級版。

前白宮醫師傑克森（Ronny Jackson）曾透露，他的團隊會把花椰菜偷偷混進川普的馬鈴薯泥裡。

紐約時報指出，川普去年10月出訪亞洲在東京與日相高市早苗共進午餐時，吃的是美國牛肉配米飯，應是呼應早先日本與美國達成貿易協議，包括增加進口美國稻米；而當時川普在韓國則享用配番茄醬的牛排與千島沙拉醬的沙拉，在馬來西亞則吃到以美國安格斯牛肉製成的三明治。

美國總統歐巴馬2009年赴北京國事訪問時，吃到牛排與烤魚的菜單，2014年再次訪中，當時第一夫人米雪兒（Michelle Obama）在成都一家火鍋店大膽選擇麻辣湯底而在中國社群媒體上獲好評；2011年時任副總統的拜登在北京一家餐館吃炸醬麵，但沒點餐廳招牌的炒肝。

路透報導，中國國宴傳統上多採用淮揚菜。源自上海周邊地區的淮揚菜是中國4大菜系之一，以口味清淡細膩、刀工講究及強調時令食材聞名，長期以來就是中方重大外交場合的宴客菜色。淮揚菜代表性菜色包含獅子頭、揚州炒飯、裹上糖醋醬油炸的松鼠魚等。

14日川習會後的國宴，菜單加入北京烤鴨及牛肋排，顯然已考量到川普偏愛全熟牛排的口味。

駐上海美食作家沈愷偉（Christopher St. Cavish）說：「淮揚菜很適合宴會，因為它比山東的魯菜清淡，不像川菜般辛辣，也不會像南方粵菜那麼依賴特殊食材，因此更容易讓外國人接受。簡單說它就是安全。這就像在華盛頓國宴上端出雞肉一樣。沒有人會因此被冒犯，也不會覺得太奇特而不敢嘗試。」

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