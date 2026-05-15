川普北京行放下社群癮 白宮官員證實全程沒用私人手機

美國總統川普（左）15日在北京中南海和中國國家主席習近平（右）會晤。(路透)

熱衷於隨時隨地發文的美國總統川普 中國行期間可能遇到一項挑戰，他無法使用心愛的手機。這是他和白宮 團隊在北京面臨的諸多後勤困難之一。

「紐約郵報」（New York Post）報導，和所有前往中國的旅客一樣，川普也被告知為防止資料遭駭，切勿使用個人裝置。

這對時常使用手機聯絡友人、接聽記者來電、張貼網路哏圖的川普來說，無疑是幾天的艱難考驗。

一名白宮官員證實，總統本人在中國期間並未使用私人手機。

在高峰會期間，他的真實社群（Truth Social）帳號內容更新有限，而且很可能是由在華府 的白宮幕僚幫忙發文。

在這段「數位封鎖」期間，總統不是唯一被迫放下個人行動裝置的人。白宮行政幕僚在為期兩天峰會期間也使用拋棄式手機和一次性電子郵件帳號，以確保資訊安全同時讓出訪運作順暢。

這些裝置已移除多數基本功能和應用程式，成為「乾淨機」，即使資料外洩也能將外流的敏感資訊降到最少。

國務院對前往中國的美國人示警稱，「在中國，行動網路或其他網路上毫無隱私可言」，因此許多旅客僅攜帶未存有個人資訊的電子設備入境。

對白宮幕僚來說，所有個人裝置都必須放在空軍一號（Air Force One）上的法拉第袋（Faraday bag）中進行隔離，以阻擋全球定位系統（GPS）、Wi-Fi、藍牙和無線射頻識別系統（RFID）等所有訊號。這些袋子可以防止敏感資料遭到遠端入侵。