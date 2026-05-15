習近平稱美國可能正走下坡 川普發文歸咎拜登政府

美國總統川普15日在結束訪中後，乘坐空軍一號返美途中向媒體發表演說。路透

美國總統川普 昨夜於社群媒體發文點名前總統拜登（Joe Biden），試圖解釋中國國家主席習近平 在川習會 所提涉美言論，將美國「衰落」歸咎於拜登和拜登政府執政期間造成的傷害。

「國會山莊報」（The Hill）報導，川普（Donald Trump）在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「習近平主席委婉提到美國可能是正在走下坡的國家時，他指的是我們在瞌睡喬拜登（Sleepy Joe Biden）及拜登政府執政那4年內蒙受的極大傷害，針對這一點，他說的百分之百正確。」

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他接著表示：「我們國家因開放邊境、高稅賦、全民皆可跨性別、男性參加女子運動、多元平等共融（DEI）、糟糕的貿易協議、犯罪猖獗以及其他更多問題，蒙受難以計量的損失！」

川普未指明習近平的具體談話內容。稍早習近平在川習會開場致詞，質疑美中能否跨越修昔底德陷阱（Thucydides trap）；該理論意指新興強權崛起時，必與現狀強權爆發戰爭衝突。

習近平也曾於2021年提出「東升西降」一說。關於川普在貼文中引用的言論，白宮暫未回應「國會山莊報」置評請求。

川普最後表示：「事實上，習主席祝賀我在極短時間內取得如此多巨大成就。2年前我們的確是走下坡的國家，這一點我完全同意習主席的看法！但現在，美國是全球最炙手可熱的國家，希望我們與中國的關係能比以往更加牢固和融洽！」