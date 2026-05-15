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美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？

編譯廖玉玲／綜合外電
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美國總統川普這次帶著號稱歷來最富有的訪中企業代表團，浩浩蕩蕩抵達北京。輝達執行長...
美國總統川普這次帶著號稱歷來最富有的訪中企業代表團，浩浩蕩蕩抵達北京。輝達執行長黃仁勳（前排右）、蘋果執行長庫克（前左）、花旗執行長范潔恩（Jane Fraser）都在代表團之列。 美聯社

美國總統川普帶著號稱歷來最富有的訪中企業代表團，浩浩蕩蕩抵達北京，但這兩天一夜的行程結束後，對於這群身價總計超過1.07兆美元的美企執行長而言，此次峰會究竟帶來多少成果，至少目前還不是那麼明確。

根據鳳凰網的報導，黃仁勳14日面對媒體提問「為什麼在最後一刻才上飛機？」，他指全因「川普總統邀請」才決定同行，並說這次川習會是一個絕佳機會，「可以代表美國，支持川普總統參加這場人類歷史上最重要的峰會之一」。  

路透報導，觀察家表示，與川普第一任期初期（2017年）那次訪華相比，那次代表團規模更大，簽署的交易和諒解備忘錄規模達2,500億美元，而此次訪問的目的是為了建立政治善意。

北京戰略諮詢業者「胡同研究院」創辦人兼合夥人馮楚城表示，北京舉辦此類領袖高峰，從來不會只從交易的角度出發，「我不會用交易規模來衡量此次峰會的成果」。他認為這場會談的首要任務，是為雙邊關係找到雙方都認可的「底線」，並制訂一系列保障措施，「以避免失控的、意想不到的局勢升級」。 

根據川普15日的最新說法，中國已同意採購最多750架波音飛機，但前一天他的說法是200架，遠低於原先預期的500架，也不及2017年川習會期間的300架，波音股價14日因而重挫。 

此外，輝達的H200晶片傳出美國商務部已批准阿里巴巴、騰訊等約十家陸企，最多可購買75,000顆，但目前尚未完成任何交付。川習會前夕，黃仁勳最後一刻登上空軍一號，讓外界原本期待，停滯已久的H200對中銷售有機會出現突破。

路透多次詢問黃仁勳相關進展情況，黃仁勳15日只是回覆：「我愛中國，（在中國）度過了美好的時光。」 

路透報導，部分高層計劃在川普返美後，繼續與中國官員會面，未來幾天可能會公布更多交易消息。

美商亞洲集團（The Asia Group）中國區總監韓申林表示，這場川習會聚焦於營造積極的氛圍，而不是取得實質成果，或至少中國官方承認的成果較少，「然而，如果北京不能給川普足夠多的『勝利』，讓他帶回家，那麼風險在於，川普可能會因為失望而退縮，轉而讓其鷹派陣營主導雙邊關係。這無疑將引向局勢升級」。

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