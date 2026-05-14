川習會側記╱ 習近平提3問 與川普汲古論今

習近平與川普參觀北京天壇。(美聯社)

人民大會堂河北廳，巨幅畫作《金山嶺晨光》前，擺放著中美兩國國旗旗陣。習近平 主席同川普 總統微笑著步入大廳，並肩而立、握手合影，閃光燈亮起，快門聲頻密。

他們身後，萬里長城蜿蜒於崇山峻嶺，晨光將錦繡山河染成明麗的金黃。

5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統川普舉行會談。

這是美國總統時隔9年再次訪華，也是中美兩國元首繼去年10月釜山之後再次面對面會晤。又一次「跨越太平洋的握手」，牽動著世界目光。

「我們會面，現在可以說是舉世矚目。」「在美國，幾乎所有人都在談論這次會晤。」承載著兩國17億多人民的福祉，關乎世界80多億人民的利益，雙方都深知，世界前兩大經濟體「握手」的分量。

正式會談，就在河北廳旁的東大廳。賓主落座，習近平主席一開場，便以深遠的關切提出深邃的「三問」——

「當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，世界又走到新的十字路口，中美能不能跨越『修昔底德陷阱』，開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能著眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係的美好未來？」

「這些是歷史之問、世界之問、人民之問，也是大國領導人需要共同書寫的時代答卷。」一席話誠摯而堅定，「我願同川普總統共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。」

去年釜山會晤，習近平主席提出的「大船」之喻給世人留下深刻印象。作為「掌舵人」，元首外交的戰略引領，在大國關係中的「定盤星」作用更加凸顯。

此刻，面對習近平主席，川普總統再次表示：「我們將共同擁有光明的未來。我非常尊重中國，也非常尊重您作為領導人取得的成就。我對所有人都這樣說，您是一位出色的領導人，我堅持這一評價，因為這是事實。」

中美關係這艘「大船」如何行穩致遠？

超過2個小時的深入會談後，一個重要表述，迅速佔領了世界各大媒體的頭條：雙方將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。

何為「建設性戰略穩定」？

「應該是合作為主的積極穩定，應該是競爭有度的良性穩定，應該是分歧可控的常態穩定，應該是和平可期的持久穩定。」

和而不同、求同存異，這一大國關係新定位，飽含智慧、彰顯擔當。

人們注意到，10多家美國知名企業的高管隨團訪華，蘋果公司、英偉達公司、特斯拉公司、波音公司……涉及互聯網、科技、航空等多個前沿領域，他們用實際行動詮釋理性務實的選擇。

「我們邀請的是全球排名前三十的企業領袖，他們一致同意參加，我不接受企業的二把手、三把手，只要一把手。」會談期間，川普總統逐一向習近平主席介紹隨訪企業家。

就在前一天，中美經貿團隊在韓國舉行第七輪經貿磋商，「達成了總體平衡積極的成果」。

「這對兩國老百姓和世界都是好消息。」習近平主席說，「中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。」

經貿是「大船」行穩致遠的「壓艙石」。「中國開放的大門只會越開越大，美國企業正在深度參與中國改革開放，中方歡迎美國對華加強互利合作。」

這種胸懷和善意，也體現在大國外交禮儀的一個個細節中。

會談前，習近平主席在人民大會堂東門外廣場為川普總統舉行歡迎儀式：禮炮齊鳴，禮兵致敬，國歌奏響，分列式整齊雄健……

有一個細節：中國人民解放軍軍樂團演奏了美國作曲家創作於19世紀末的一首進行曲《越過海洋的握手》。

還有一幕場景：歡迎儀式結束，兩國元首沿著人民大會堂東門台階拾級而上。在台階中間平台上，習近平主席同川普總統轉過身來，向東望向宏偉的天安門廣場。

視野所及，天地開闊，古今交匯，氣象萬千。天安門城樓，人民英雄紀念碑，毛主席紀念堂，國家博物館……習近平主席遙指遠處，一一向川普總統介紹標誌性建築。

兩年前，縱貫南北的北京中軸線，以「中國理想都城秩序的傑作」之名，被列入《世界遺產名錄》。9年前，兩國元首4個小時故宮之行，思考探討著歷史的經驗和文明的啟示。

14日中午，習近平主席同川普總統走進位於北京中軸線南段的天壇。

彩色琉璃，重檐鬥拱，榫卯藻井，雕梁畫棟……始建於明永樂年間的天壇已有600多年歷史。

「天壇和故宮同齡，寓意『天圓地方』」，習近平主席向川普總統娓娓道來。中國古代建築一磚一瓦的營造邏輯里，凝結著中國人傳承數千年的宇宙觀與處世哲學。

在過去50多年中美交往的歷史上，多少美國友人在天壇駐足凝望。曾十餘次到訪天壇的美國前國務卿季辛吉於此留言感慨，「一個有著偉大歷史的國家，將擁有更加輝煌的未來」。

文明的力量，如靜水深流。

川普總統對9年前的故宮之行記憶猶新。此次在天壇深入感受中國古典建築藝術的精美與傳統文化的博大精深，他再度由衷感嘆：「精妙絕倫！中國太美了！」

兩國元首沿圓形漢白玉基座自西向南緩步而行，在軒朗開闊的祈年殿廣場合影留念。陽光下，金頂藍瓦的祈年殿氣勢恢宏，重檐琉光。

祈年，意味著祈求豐年。

「中國古代執政者在天壇舉行祭祀大典，祈求國泰民安、風調雨順，體現出民為邦本、本固邦寧的中國傳統思想。」習近平主席汲古論今，「中國共產黨傳承發展中華文明的民本思想，始終堅持全心全意為人民服務的根本宗旨，得到人民的堅定支持和衷心擁護。」

歷史，總是在特殊的節點給人以深刻的啟迪。

風風雨雨、起起伏伏，中美建交近半個世紀的歷程，凝結著一條核心的規律性認識：「能不能做到相互尊重、和平共處、合作共贏是雙邊關係能否穩定發展的關鍵所在」。

14日晚，人民大會堂金色大廳華燈璀璨。中美兩國政要，為中美關係作出重要貢獻的友好人士，長期研究中美關係的專家學者，致力於兩國務實合作的工商界人士……濟濟一堂，氣氛熱烈。

習近平主席在歡迎宴會的致辭中，深刻道出歷史大勢和人心所向：

今年是中國「十五五」開局之年，14億多中國人民立足5000多年中華文明深厚基礎，正在以高質量發展全面推進中國式現代化。

今年也是美國獨立250周年，3億多美國人民正在重振愛國、創新、開拓精神，推動美國發展邁向新的征程。

「中美兩國人民都是偉大的人民，實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。」

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