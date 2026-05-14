新華社評論員：錨定中美關係新定位，共同書寫時代答卷
14日上午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統川普舉行會談。這是中美兩國元首繼去年10月釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪華。在這次舉世矚目的重要會晤中，兩國元首就事關兩國和世界的重大問題交換意見，贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和確定性。
元首外交是中美關係的「定盤星」，對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。習近平主席同川普總統身體力行，在最高層次上保持了良好交往，為中美關係的改善和發展提供了重要戰略保障，也推動中美關係經歷跌宕起伏實現了總體穩定。當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，中美兩國能不能跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能著眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係美好未來？這些是歷史之問、世界之問、人民之問，也是大國領導人需要共同書寫的時代答卷。
此次會談取得的一個重要成果，就是習近平主席同川普總統贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。習近平主席從四個維度深刻闡釋「建設性戰略穩定」的核心要義，即合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定。中美關係新定位，體現了對中美交往經驗教訓的深刻把握，貫穿著相互尊重、和平共處、合作共贏的一貫原則，有利於推動中美關係穩定、健康、可持續發展，具有重大而深遠的意義。
「中美建設性戰略穩定關係」不是一句口號，而應該是相向而行的行動。會談前一天，兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，為兩國人民和世界帶來好消息。中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好。歷史一再證明，中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。雙方應當做伙伴而不是對手，相互成就、共同繁榮。要落實兩國元首達成的重要共識，一道維護好當前來之不易的良好勢頭，進一步用好政治外交、兩軍溝通渠道，拓展經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法等領域交流合作。秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，中美關係就能不斷打開新的合作空間，更好造福兩國人民和世界人民。
台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎。會談中，習近平主席再次向美方強調了台灣問題之於中美關係的重大意義。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守美國歷屆政府在台灣問題上所作承諾，將不支持「台獨」的承諾真正落到實處。這是美方應盡的國際義務，也是中美關係穩定、健康、可持續發展的必要前提。
中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，承載著兩國17億多人民的福祉，關乎世界80多億人民的利益。中美兩個大國如何相處，事關國際局勢根本走向和人類前途命運。世界又走到新的十字路口，中美有責任加強團結合作，攜手應對全球性挑戰，促進世界和平與發展。會談期間，兩國元首就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換了意見，一致同意相互支持，辦好今年亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團峰會。中美兩個大國展現大國格局、拿出大國擔當、發揮大國作用，多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事，符合國際社會普遍期待，將為世界和平與發展注入更多確定性和正能量。
風物長宜放眼量，中美關係的前景是光明的。站在新的歷史起點，錨定「中美建設性戰略穩定關係」新定位，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，不以善小而不為，不以惡小而為之，一件事一件事去做，不斷積累互信，兩國定能走出一條正確相處之道，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份，共同開創更加美好的未來。
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