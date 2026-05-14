新華社評論員：錨定中美關係新定位，共同書寫時代答卷

5月14日上午，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂與到訪的美國總統川普（左）舉行會談。（新華社）

14日上午，中國國家主席習近平 在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統川普 舉行會談。這是中美兩國元首繼去年10月釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪華。在這次舉世矚目的重要會晤中，兩國元首就事關兩國和世界的重大問題交換意見，贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和確定性。

元首外交是中美關係的「定盤星」，對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。習近平主席同川普總統身體力行，在最高層次上保持了良好交往，為中美關係的改善和發展提供了重要戰略保障，也推動中美關係經歷跌宕起伏實現了總體穩定。當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，中美兩國能不能跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能著眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係美好未來？這些是歷史之問、世界之問、人民之問，也是大國領導人需要共同書寫的時代答卷。

此次會談取得的一個重要成果，就是習近平主席同川普總統贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。習近平主席從四個維度深刻闡釋「建設性戰略穩定」的核心要義，即合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定。中美關係新定位，體現了對中美交往經驗教訓的深刻把握，貫穿著相互尊重、和平共處、合作共贏的一貫原則，有利於推動中美關係穩定、健康、可持續發展，具有重大而深遠的意義。

「中美建設性戰略穩定關係」不是一句口號，而應該是相向而行的行動。會談前一天，兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，為兩國人民和世界帶來好消息。中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好。歷史一再證明，中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。雙方應當做伙伴而不是對手，相互成就、共同繁榮。要落實兩國元首達成的重要共識，一道維護好當前來之不易的良好勢頭，進一步用好政治外交、兩軍溝通渠道，拓展經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法等領域交流合作。秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，中美關係就能不斷打開新的合作空間，更好造福兩國人民和世界人民。

台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎。會談中，習近平主席再次向美方強調了台灣問題之於中美關係的重大意義。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守美國歷屆政府在台灣問題上所作承諾，將不支持「台獨」的承諾真正落到實處。這是美方應盡的國際義務，也是中美關係穩定、健康、可持續發展的必要前提。

中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，承載著兩國17億多人民的福祉，關乎世界80多億人民的利益。中美兩個大國如何相處，事關國際局勢根本走向和人類前途命運。世界又走到新的十字路口，中美有責任加強團結合作，攜手應對全球性挑戰，促進世界和平與發展。會談期間，兩國元首就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換了意見，一致同意相互支持，辦好今年亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團峰會。中美兩個大國展現大國格局、拿出大國擔當、發揮大國作用，多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事，符合國際社會普遍期待，將為世界和平與發展注入更多確定性和正能量。

風物長宜放眼量，中美關係的前景是光明的。站在新的歷史起點，錨定「中美建設性戰略穩定關係」新定位，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，不以善小而不為，不以惡小而為之，一件事一件事去做，不斷積累互信，兩國定能走出一條正確相處之道，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份，共同開創更加美好的未來。