我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩黨眾議員提案打擊中國持有美農地及軍事基地附近房地產

全世界都在學中國話？馬斯克訪中 親曝兒子正在學普通話

魯比歐：中國傾向和平統一台灣

編譯茅毅／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國務卿魯比歐14日在北京人民大會堂參加中國國家主席習近平款待美國總統川普的國...
美國國務卿魯比歐14日在北京人民大會堂參加中國國家主席習近平款待美國總統川普的國宴。路透

隨美國總統川普訪問中國大陸的國務卿魯比歐14日接受美國國家廣播公司（NBC）專訪時表示，他認為中國傾向和平統一台灣，如果中國武力犯台將是極其嚴重的錯誤。他表示美國對台政策「並未改變」，並稱在這次北京「川習會」中，美國對台軍售「並未成為重點議題」。

對於習近平警告台灣問題處理不好，美中就會碰撞甚至衝突，魯比歐說，中國在會談中總是會提出台灣議題，「我們對台灣的政策至今沒變；多位總統領導下的美國政府在這方面都相當一致，目前也仍一致」。

魯比歐警告說，如果中國以武力奪取台灣，將會是「極其嚴重的錯誤」。他表示，「就我們的觀點，（兩岸）目前現狀與情勢的任何改變，對（美中）兩國都不利」。

魯比歐說，「我認為，中國很可能更傾向讓台灣願意自願加入他們；在理想狀況下，中國想要的是台灣以某種投票或公投方式，同意併入中國」。

魯比歐還說，作為習近平推動中國更廣泛現代化作為的一環，北京已加大對台灣的軍事壓力。

魯比歐提到，過去10年中國軍力的成長速度空前，絕無僅有；根據五角大廈資料數據，光中國海軍的船艦數量就超越美國海軍，北京對其海軍系統挹注數十億美元。

但魯比歐認為，北京加強建軍並非只為了台灣，他們最終目標是能像美國般在全球投射力量。

習近平 川習會 魯比歐

上一則

最後一刻加入CEO隨行團 黃仁勳：川普總統要求我來

下一則

和馬杜洛撞衫 魯比歐：沒別的意思只是覺得穿起來很舒服

延伸閱讀

魯比歐：對台軍售未在川習會中占重要位置 對台政策未變

魯比歐：對台軍售未在川習會中占重要位置 對台政策未變
魯比歐：川習會肯定談台灣 美中都不希望看到印太生亂

魯比歐：川習會肯定談台灣 美中都不希望看到印太生亂
王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點

王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點
魯比歐：下周「川習會」可能討論台灣議題 但不會是重點

魯比歐：下周「川習會」可能討論台灣議題 但不會是重點

熱門新聞

美國國務卿魯比歐12日在白宮。(歐新社)

魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套

2026-05-12 23:04
川普總統(前中)抵達北京，中國國家副主席韓正等人接機。(美聯社)

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

2026-05-13 08:48
輝達執行長黃仁勳。 (路透)

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

2026-05-13 00:28
一名警察在北京首都國際機場守衛，等待美國總統川普抵達。(歐新社)

防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電

2026-05-13 09:04
川普登上空軍一號準備前往中國。(路透)

白宮證實黃仁勳隨川普前往北京 最後一刻登上空軍一號

2026-05-12 22:27
美國總統川普車隊13日晚間經過北京四季酒店附近。（記者廖士鋒／攝影）

現場直擊／陣容超壯盛 川普總統車隊抵達北京四季酒店

2026-05-13 09:09

超人氣

更多 >
廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔
為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房

為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房
川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌
夫妻擁高資產退休金 64歲婦為一事不安「每周兼職三天」

夫妻擁高資產退休金 64歲婦為一事不安「每周兼職三天」
習近平向川普施壓「台灣問題」川習會氣氛頓時凝結

習近平向川普施壓「台灣問題」川習會氣氛頓時凝結