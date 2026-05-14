魯比歐：中國傾向和平統一台灣
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隨美國總統川普訪問中國大陸的國務卿魯比歐14日接受美國國家廣播公司（NBC）專訪時表示，他認為中國傾向和平統一台灣，如果中國武力犯台將是極其嚴重的錯誤。他表示美國對台政策「並未改變」，並稱在這次北京「川習會」中，美國對台軍售「並未成為重點議題」。
對於習近平警告台灣問題處理不好，美中就會碰撞甚至衝突，魯比歐說，中國在會談中總是會提出台灣議題，「我們對台灣的政策至今沒變；多位總統領導下的美國政府在這方面都相當一致，目前也仍一致」。
魯比歐警告說，如果中國以武力奪取台灣，將會是「極其嚴重的錯誤」。他表示，「就我們的觀點，（兩岸）目前現狀與情勢的任何改變，對（美中）兩國都不利」。
魯比歐說，「我認為，中國很可能更傾向讓台灣願意自願加入他們；在理想狀況下，中國想要的是台灣以某種投票或公投方式，同意併入中國」。
魯比歐還說，作為習近平推動中國更廣泛現代化作為的一環，北京已加大對台灣的軍事壓力。
魯比歐提到，過去10年中國軍力的成長速度空前，絕無僅有；根據五角大廈資料數據，光中國海軍的船艦數量就超越美國海軍，北京對其海軍系統挹注數十億美元。
但魯比歐認為，北京加強建軍並非只為了台灣，他們最終目標是能像美國般在全球投射力量。
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