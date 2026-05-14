貝森特：川習會絕對有談台灣 未來幾天揭曉 該議題很敏感

美國財政部長貝森特表示，美中峰會不可能不觸及台灣問題，未來幾天將從川普那邊聽到更多消息。（美聯社）

美國財政部長貝森特 表示，美中峰會不可能不觸及台灣問題，未來幾天將從川普 那邊聽到更多消息，所以不願搶先替川普對此議題發言。貝森特也強調，川普理解其中的敏感性。值得注意的是，這個說法有別於白宮公布川習會 摘要所言的、兩人未提到台灣。

在CNBC 14日播出的預錄訪談中，當記者問到川習會有沒有提到台灣時，貝森特原話是這麼說：「如果沒有台灣議題，那就不是美中峰會了（It wouldn't be a U.S.-China summit without the Taiwan issue coming up. ）。」

貝森特還表示，中方有很多項目可以投資，但他拒絕證實北京將對美國投資1兆美元或更多的計畫。

貝森特說，美、中正商討設立「投資委員會」，可能允許中國企業投資美國較不敏感的產業。，目的在於建立一套機制，讓部分交易案不需送交「美國外國投資委員會」（CFIUS）審查。該委員會由他擔任主席，擁有阻止外國企業收購美國資產的權力。

他說：「其實中國有很多可以投資的領域。我們希望確保，這些投資案不會被送交CFIUS。」他表示，這個委員會可事先替相關交易「做功課」，確認投資案不涉及戰略或敏感領域。

貝森特被問及路透報導美國商務部已批准約10家中國企業可採購輝達H200一事，他對此表示，「我還是第一次聽到這件事。我知道有很多對H200的反覆討論。我們要觀察看看。那是商務部的職責」。