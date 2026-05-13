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華許獲參院確認 出任聯準會主席…僅他跨黨支持

華許獲參院確認 出任聯準會主席…54：45 僅他跨黨支持

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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華許（Kevin Warsh）於周三獲參議院確認出任Fed第17任主席。（美聯社...
華許（Kevin Warsh）於周三獲參議院確認出任Fed第17任主席。（美聯社）

華許（Kevin Warsh）於周三獲參議院確認出任美國聯準會（Fed）第17任主席。這位前摩根士丹利銀行家、曾任聯準會理事的經濟學者，將在全球不確定性持續升高之際，接掌全球最具影響力的中央銀行。

據CNN報導，華許將正式接替聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。鮑爾在長達八年的任期內歷經多次重大經濟衝擊，並多次與白宮發生激烈摩擦，以維護美國央行的政治獨立性。此次人事案以54比45的票數通過，幾乎完全依黨派畫線，僅有賓州民主黨參議員費特曼（John Fetterman）跨黨投下支持票，使這次任命被視為歷來最具政治分裂色彩的聯準會主席表決之一。

外界普遍認為，華許的政策立場較接近美國總統川普。川普長期主張聯準會應降低利率。然而，華許上任之際，美國與以色列對伊朗的戰事升溫，進一步推高通膨壓力。最新消費者物價指數（CPI）顯示，4月通膨已升至三年新高，且漲幅已超過薪資成長速度。

能源價格的上行衝擊，使市場對聯準會迅速降息的預期變得更加複雜。投資人目前普遍預期，聯準會可能在今年剩餘時間維持基準利率不變，甚至在通膨惡化的情境下進一步升息。此一走向也可能引發川普不滿；他過去曾多次批評鮑爾的政策立場，並在今年稍早開玩笑表示，若華許不降息，將考慮對其提起訴訟。

盡管如此，聯準會主席在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）中僅擁有一票，貨幣政策仍需由委員會共同決策。華許雖將主導會議議程與政策討論節奏，但並不具備單方面決定利率走向的權力。目前已有部分具投票權的官員公開表達，對通膨風險的高度關注，也顯示未來政策路徑仍存在明顯分歧。

華許 聯準會 民主黨

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