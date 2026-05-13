防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電

一名警察在北京首都國際機場守衛，等待美國總統川普抵達。(歐新社)

福斯新聞網13日報導，隨川普 總統赴北京訪問的美國官員，由於預期中國將有全面監控，出發之前基於慎重起見更換平日使用的電子裝置，改帶最簡單、沒有儲存內容的臨時手機及筆記型電腦，但這些預防措施對於後勤作業帶來挑戰，本來透過加密通訊軟體程式即時發送的訊息，改為透過管制頻道或臨時帳戶傳送，甚至交給專人當面遞交。

報導指出，美國官員抵達中國之後，訪問彷彿受到「數位封鎖」(digital lockdown)，現任與前任政府官員表示，這些預防措施反映了美國政府內部長期以來的假設：任何帶進中國的電子裝置，從手機、筆電、平板電腦甚至下榻飯店的Wi-Fi上網連線，都應該視為受到某種入侵。

特勤員幹員出身的安全顧問機構「避風港安全集團」(Safehaven Security Group)維安主任蓋吉(Bill Gage)指出，政府簡報明確指出，中國境內「所有事物都受到監控」。

蓋吉說，中國是個大規模監控的國家，美國官員行前早就收到簡報，內容明確指出一切都將受到監控。

報導指出，數百名隨行助理、隨扈以及美國官員準備出發時，留下平日使用的基本工具--手機，改帶臨時手機與筆電，好讓受到監控、駭客 攻擊、數據收集的風險降到最低。這些臨時裝置裡並沒有原本手機裡的聯絡人清單，雲端存取功能受到限制，訪問團成員將有幾天是處於不像平日留下正常數位足跡(digital footprint)的狀況。

前白宮數位長、網路安全公司「堡壘解決方案」(Fortalice Solutions)執行長裴登(Theresa Payton)表示，在中國境內要假設所說所做都可能受到監控，不管是面對面或數位形式，個人言行也要做出相對因應。

報導指出，就連在華府，官員在進入中國駐美大使館之前，通常也獲告知不要帶手機。

硬體設備方面，就連手機充店也可能存有安全隱憂。美國官員前往高風險國家之前，通常會攜帶獲得預先核准的充電設備、外充電池組以及政府配發配件，而不依靠當地基礎設施。

裴登表示，美國官員拿到政府配發的臨時裝置，可能已先設有「黃金鏡像」(golden images)，可以用來對照與檢查設備是否遭到更改或讀取。

裴登說，美方可能成立嚴密管控的安全區域(safe zones)，讓官員在受到嚴格管理之下跟美國本土通訊；白宮軍事辦公室(White House Military Office)與通訊團隊負責成立管制區域，得以監控範圍裡的實體及數位資料存取，確保敏感對話不外洩。