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川普訪中 美官員：馬斯克、庫克和波音執行長等將隨行

中央社華盛頓11日綜合外電報導
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波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）。路透
波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）。路透

美國總統川普預計本周訪問中國，白宮官員告訴路透，隨行名單包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、奇異航太（GE Aerospace）執行長卡普（Larry Culp），以及波音執行長歐特柏格等人。

根據該官員表示，其他隨行企業主管還包括，Meta總裁麥考米克（Dina Powell McCormick）、貝萊德集團（Blackrock）執行長芬克（Larry Fink）、黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）、思科（Cisco）執行長羅賓斯（Chuck Robbins）、美光（Micron）執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）、萬事達卡（Mastercard）執行長米巴赫（Michael Miebach）、高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）以及Visa公司執行長麥金奈尼（Ryan McInerney）。

波音（Boeing）執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）今年4月曾向路透透露，波音寄望川普政府能協助促成一筆延宕已久的中國重大訂單。

產業消息人士指出，該訂單可能包含500架737 MAX客機，以及數十架搭載奇異發動機的廣體客機。

這將是中國自2017年以來首度向波音採購大型訂單，任何相關宣布都將被視為美中領袖峰會的重大勝利，並可能成為史上規模最大的飛機訂單。

另一方面，知情人士今天透露，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳此次並未隨川普前往北京。

消息人士指出，黃仁勳並未受邀。白宮此行將重點放在農業與商業民航事務，例如波音客機採購案。白宮並未立即針對評論請求作出回應。

川普自就任以來，與黃仁勳建立了良好的關係，並同意允許輝達的H200晶片出口到中國。

然而，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今年4月22日表示，由於中國企業在取得中國政府採購許可方面遭遇困難，這些晶片目前尚未售出。

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