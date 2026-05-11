伊朗戰爭成台海衝突預演？ CNN：美中都在汲取教訓

川普訪問中國，將牽動美中台關係，圖為台灣一張桌面上擺放著中國、美國與中華民國的旗幟。(路透資料照片)

CNN引述專家指出，在伊朗 戰爭進入第3個月之際，中國正藉此觀察美國的實戰軍事能力，同時美方也正汲取教訓，意識到在未來太平洋戰場上自己可能成為防守方，而非進攻方。

美國有線電視新聞網（CNN）訪問中國、台灣及其他地區多位專家，探討過去兩個月波斯灣地區及周邊戰事，對未來中美潛在衝突的啟示。這些專家警告，中國恐錯估自身優勢，同時缺乏經驗，對衝突及其後果的看法過於侷限。

前中國空軍上校傅前哨表示，他從當前伊朗戰爭得到的主要啟示是，解放軍 不能忽視自身防禦能力，伊朗已發現規避美國愛國者（Patriot）與薩德（THAAD）等反飛彈防禦系統的方法。

傅前哨告訴CNN：「我們需要投入大量精力找出防禦方面的弱點，以確保在未來戰爭中立於不敗之地。」

分析人士指出，伊朗得以利用相對落後的技術，突破美軍在波斯灣地區的防空系統，包括低成本的見證者（Shahed）無人機和造價更低的彈道飛彈。

與此同時，美國對伊朗發動空中攻勢，動用了F-35和B-2等尖端武器，並搭配由B-1、B-52和F-15等軍機投放低成本導向彈藥，摧毀了從飛彈發射架、艦艇到橋梁等各類目標。

傅前哨表示，北京必須認真應對這種組合拳，「我們必須深入研究，有效保護關鍵設施、機場和港口，使其免受攻擊和突襲」。

在美中可能爆發衝突的情境下，台灣往往被視為潛在引爆點。台灣分析人士認為，中國已建立起一支軍隊，既能在高科技精準武器方面與美國匹敵，又能在低成本、高數量的無人機戰術上媲美伊朗。

台灣國防安全研究院委任副研究員揭仲告訴CNN：「在中國針對台灣的聯合軍事行動中，遠程火箭和無人機蜂群肯定將扮演關鍵角色。」

與此同時，美國也正在汲取教訓，並已意識到一旦在太平洋爆發衝突，自身可能扮演的是防守方，而非進攻方。

美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將曾在今年4月參議院聽證會上表示，無人機導致進攻方的作戰代價大幅提升。

若台灣爆發戰事，台灣或美國可能出動無人機，攻擊搭載可能多達數十萬名解放軍官兵、橫渡台海實施攻擊與占領行動的中國船艦或軍機。

無論每艘艦艇或飛機及其所搭載的部隊，價值都遠高於可將其摧毀的無人機。這種嚇阻效應已在伊朗戰爭中得到印證，美國海軍顧忌伊朗的不對稱作戰，鮮少派遣艦艇穿越荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進入波斯灣。

北京當局幾乎可以肯定已注意到帕帕羅的主張，他提倡在台海的空中、海面與水下部署數以千計無人機，對解放軍實施打擊，使其難以橫渡海峽進逼台灣。

中國軍隊所欠缺的另一點是實戰經驗。解放軍自1979年2月與越南爆發戰爭以來，未再經歷激烈戰火，反觀美軍曾兩度在伊拉克作戰，參與阿富汗戰爭，以及在科索沃與巴拿馬等地進行過較快速的軍事行動。

若中國在未來十年與美國爆發衝突，美方屆時仍擁有大批曾親歷當前波斯灣衝突實戰，或參與作戰規劃的人員。他們歷經過戰友陣亡及裝備損失，取得過壓倒性勝利，也執行過高水準的精準作戰。

分析人士表示，解放軍一旦身陷戰火，能以多快速度適應同樣瞬息萬變的戰場，目前仍有待觀察。

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