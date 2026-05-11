美官員預告 川習會將討論貿易、伊朗、AI、台灣等議題

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月30日在釜山舉行雙邊會談。(路透)

根據美國官員向媒體記者所做的預告，美國總統川普本週赴北京與中國國家主席習近平舉行會談時，預定討論議題包括伊朗 、台灣、人工智慧（AI）、核武及是否延長稀土 協議等。

路透報導，川普（Donald Trump）預定13日抵達北京，這將是他自2017年以來首次訪問中國。雙邊談判則訂於14和15日舉行。

這將是世界前2大經濟體的領袖6個多月來首次面對面會談。在美中關係因貿易、伊朗戰爭及其他意見分歧議題而緊繃之際，川習兩人尋求讓關係穩定。

雙方去年10月在韓國舉行會談時，同意暫停彼此間激烈的貿易戰。原先華府對中國貨品課徵稅率高達3位數的關稅，北京則揚言限制全球稀土供應。

貿易

根據美國官員說法，本週川習會 預計同意設立各項論壇來促進雙邊貿易與投資，中國則預計宣布採購美國波音公司（Boeing）的飛機及美國的農產品和能源。

川習會還可能正式宣布，美中兩國計劃設立1個貿易委員會和1個投資委員會。但其中1名美國官員表示，這些機制可能還需後續努力才能付諸實行。

這名官員另透露，川習會也將討論是否延長允許中國稀土礦物出口至美國的協議。這份協議於去年秋天達成，使得兩國貿易戰休兵。官員表示，協議雖尚未到期，但他對於其終將獲得延長抱持信心。

伊朗、俄羅斯

川習會還預計討論到美中長期以來關係緊張來源的幾項議題，包括伊朗、台灣及核武。

其中1名美國官員表示，川普已數度與習近平討論過伊朗和俄羅斯的話題，包括中國提供兩國收入、軍民兩用貨品、零組件甚至是武器，他預期本週川習會將延續相關對話。

中國一直與伊朗保有關係，也仍是伊朗出口石油的一大買家。川普則持續要求北京發揮其影響力來施壓德黑蘭與華府達成協議，以結束美國和以色列2月28日對伊朗發動打擊後開啟的戰爭。

台灣

另一方面，習近平則在台灣議題上對華府感到不滿。美國至今是台灣在國際上最重要的支持方，也是最重要的武器供應國。

這名美國官員表示，儘管中國近幾年在台灣附近加強軍事活動，但美國的政策不會改變。

AI

川普幕僚另對中國境內正在開發先進AI模型表達愈來愈大擔憂，認為兩國有必要建立1個「溝通管道」，以避免這類模型的應用引發衝突。

美國官員之一表示：「我們希望藉這次領袖會晤機會展開對話，討論我們是否應該建立1個AI議題的溝通管道。」

核武

除此之外，美方長期以來希望就核武議題與中國開啟對話。不過，北京仍顯得不太願意討論其武器庫。

上述美國官員透露，中國政府曾私下告訴美方，「對於坐下來討論任何形式的核武控制或任何相關議題，他們現階段不感興趣」。