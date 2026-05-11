紐時：兩黨參議員致函川普籲推進軍售台灣

紐約時報11日報導，兩黨參議員聯名致函川普 總統，呼籲推進延宕已久的規模140億元對台軍售 包裹方案，由於「川習會 」將於本周登場，這項軍售案被視為川普政府對台灣承諾的一次關鍵測視。

兩黨參議員8日致函川普指出，總統應該正式知會(notify)國會這項軍售包裹方案，因為台北剛通過軍購特別條例，已經消除讓軍售案繼續延宕的任何理由。

報導指出，資深參議員今年1月初步批准對台軍售計畫，但後來軍售案在國務院卡關數月，引發外界對於川普政府對台方針、是否調整與北京關係等揣測。川普政府官員則對參與軍售案審批的人員說，白宮指示暫緩是為了確保川普總統與中國國家主席習近平能夠成功見面。

兩黨參議員在信中寫道，希望在川普與習近平會晤之前，川普與川普政府能明確表示美國對台灣的支持不可動搖。信中也說，不應該讓對台灣的支持淪為與北京展開廣泛經濟、外交談判的籌碼，因為「美國對台灣的支持不容討價還價。」

參與聯名信的八名參議員包括：民主黨籍新罕布夏州聯邦參議員夏亨(Jeanne Shaheen)、德拉瓦州聯邦參議員昆斯(Chris Coons)、密西根州聯邦參議員絲拉金(Elissa Slotkin)、伊利諾州聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth)、新澤西州聯邦眾議員金安迪(Andy Kim)、內華達州聯邦參議員羅森(Jacky Rosen)以及共和黨籍北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)、猶他州聯邦參議員匡希恆(John Curtis)。

匡希恆與夏亨今年3月率領跨黨派代表團訪問台灣，訪問團成員包括提里斯、羅森。