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美國官員：川普會就伊朗議題對習近平施壓

中央社華盛頓10日綜合外電報導
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川普總統(左)2017年訪中時，與習近平同遊紫禁城。(美聯社資料照)
川普總統(左)2017年訪中時，與習近平同遊紫禁城。(美聯社資料照)

美國總統川普積極尋求達成結束中東戰爭協議之際，一名高階政府官員今天表示，川普未來幾天訪問北京時，準備再次就伊朗議題向中國國家主席習近平施壓。

法新社報導，根據白宮消息，貿易、關稅和人工智慧（AI）等議題是川普13日至15日北京行的重點。他還將前往天壇參觀。

該名官員在電話簡報會中表示，「我預期總統將在伊朗議題上施加壓力」，並說川普過去在與習近平通話時已多次就此表達立場。

官員指出，川普曾向習近平多次提及中國對伊朗和俄羅斯採購石油帶來的收益，以及軍民兩用物資銷售事宜。

這位官員說：「我預期相關討論將會繼續。」

官員還表示，會談中也可能提出美國近期就伊朗戰爭而對中國祭出的制裁措施。

白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）告訴記者，川普將於13日晚間抵達北京。原定3月進行的這項訪問因伊朗戰爭爆發而延期。

凱利指出，14日上午將舉行歡迎儀式並與習近平展開雙邊會談，下午川普將參觀天壇，晚間則將出席國宴。

川普15日還將與習近平進行雙邊茶敘和工作午餐，之後返回華府。

凱利表示，此行重點在於「調整對中國關係，優先考量互惠公平，以恢復美國經濟自主」。

兩國元首去年10月同意貿易休兵一年，但川普全面性關稅措施依然引發高度緊張。美中兩國也將商討延長貿易休兵。

路透報導，一位美國高層官員今天向媒體表示，美國與中國之間的稀土協議仍然有效，將於適當時機宣布延長。

這位官員告訴記者：「協議仍然有效，目前尚未到期。」官員並表示，雙方仍在持續對話，但目前還不確定是否會延長協議。

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