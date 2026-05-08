我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

湖南煙花廠爆炸死亡人數急增至37人…今日5件事

確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆

「離間」川習會？貝森特隨川普赴中前 先訪日

編譯茅毅／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國財政部長貝森特。(美聯社)
美國財政部長貝森特。(美聯社)

東京放送電視台（TBS）8日引述幾位相關人士報導，美日正安排美國財長貝森特下周訪日時，於12日晚間和日本財經界餐敘，就2國合作等議題交換意見。

在14、15日美國總統川普和中國大陸國家主席習近平的北京「川習會」前，貝森特預定自11至13日訪日，與日本首相高市早苗及財務大臣片山皋月會談。日本讀賣新聞日前引述幾位相關人士報導，貝森特13日將從日本飛往北京參與川習會。

12日的上述晚宴中由美方主辦，除了貝森特，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）也將出席；日方有包括金融業的幾十家企業領導高層和日本經濟團體聯合會（經團聯）等受邀。

根據日媒報導，貝森特是有名的「親日派」，這將是他自去年10月以來再度訪日。

在日圓兌美元匯率持續走弱下，備受關注的是貝森特屆時會否就匯率問題及半導體等各領域的美日合作做法與新型人工智慧（AI）Claude Mythos的風險，和日方交換意見。

根據朝日電視台等日媒報導，貝森特這次日本行還將與日銀（日本央行）總裁植田和男會談，而貝森特和高市、片山及植田的會談都將採個別方式。

對貝森特將訪日，片山4月說，「貝森特部長本來就很喜歡日本，所以想先去日本，接著訪中」。

儘管預料貝森特屆時將討論日圓持續貶值問題，但有日本專家指出，日方真正想與他討論的是對中政策。日本上智大學教授前嶋和弘就表示，貝森特必然也會隨川普訪中，為了川普政府不會在川習會時對中方做出「不尋常」的妥協讓步，因此日方想先「離間」川習會。

川習會 貝森特 川普

上一則

魯比歐：下周「川習會」可能討論台灣議題 但不會是重點

延伸閱讀

川普本月訪中 消息人士曝日本提議安排順道訪日

川普本月訪中 消息人士曝日本提議安排順道訪日
「川習會」前夕 美財長貝森特籲北京協助開通荷莫茲海峽

「川習會」前夕 美財長貝森特籲北京協助開通荷莫茲海峽
儘管中東戰事未決 貝森特：「川習會」應該不會再延期

儘管中東戰事未決 貝森特：「川習會」應該不會再延期
川習會下周登場 美中預料談到伊朗和台灣

川習會下周登場 美中預料談到伊朗和台灣

熱門新聞

川普總統。(美聯社)

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

2026-05-04 14:21
川普總統周五在棕櫚灘論壇俱樂部年度晚宴致詞。(美聯社)

川普總統透露了他為什麼不養狗

2026-05-02 13:41
2025年11月華盛頓特區的國家廣場上，一塊展示牌以美國國會大廈為背景，寫著逾4100萬人獲得SNAP福利。農業部長羅林斯則揭露糧食券欺詐現況。(路透)

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

2026-05-02 09:11
多艘貨船與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼沿岸一側。（路透）

川普宣布協助船隻撤離荷莫茲海峽 伊朗強硬回應了

2026-05-03 21:40
美國官員指出，中國在接回3000名非法入境美國的中國人後，已減緩配合接回的作業。圖為去年3月國土安全部用包機遣返違法的中國公民。（取自ICE網站）

美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁

2026-05-06 05:40
輝達執行長黃仁勳。(路透)

黃仁勳稱中國不應獲Nvidia最先進晶片 美應保AI領先

2026-05-05 03:00

超人氣

更多 >
全球飛機餐排名長榮進前五 最好這家竟是小公司

全球飛機餐排名長榮進前五 最好這家竟是小公司
燃油效率高又不貴 退休族想省油錢可考慮的四款車

燃油效率高又不貴 退休族想省油錢可考慮的四款車
從業務菁英變每天擺爛 中年男存夠錢卻不退休真實原因

從業務菁英變每天擺爛 中年男存夠錢卻不退休真實原因
車遭砸窗洗劫後 她收到遊民寫的一封信 開始尋人

車遭砸窗洗劫後 她收到遊民寫的一封信 開始尋人
跟3星座交往壓力大 金牛重物質、他總是多變難穩定

跟3星座交往壓力大 金牛重物質、他總是多變難穩定